ФПБ: более 200 судебных дел решены в пользу работников при помощи профсоюзов

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 судебных дел решены в пользу работников при помощи профсоюзов, рассказали БЕЛТА в Федерации профсоюзов Беларуси, подводя итоги работы правовой инспекции труда за предыдущий год.

"Ежедневно юристы ФПБ рассматривают ситуации, связанные с нарушением трудовых прав работников. Незаконное увольнение или дисциплинарное взыскание, нарушение порядка приема на работу или увольнения, неправильный расчет заработной платы, невыплата компенсации в случае получения производственной травмы - в каждом таком случае правовые инспекторы труда оказывают всю необходимую помощь работникам. И в большинстве случаев разрешить спорные ситуации удается в досудебном порядке - путем переговоров или при рассмотрении в комиссии по трудовым спорам, - отметила начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ Марина Лазарь. - Но есть и ситуации, когда профсоюзы защищают права работников в судах. При этом в большинстве таких случаев удается отстоять интересы людей. Например, в прошлом году при помощи профсоюзов более 200 судебных дел были решены в пользу работников".

Необходимо отметить: по законодательству профсоюзы имеют право не только консультировать членов профсоюза, помогать в составлении процессуальных документов, но и непосредственно представлять интересы сотрудников в суде. Причем все это бесплатно. Наиболее часто судебные споры, в которых интересы работников представляют профсоюзы, связаны с нарушениями в оплате труда, незаконным привлечением к дисциплинарной ответственности. Кроме того, значительная доля исков связана с восстановлением незаконно уволенных, заключением (продлением) контрактов, взысканием с нанимателя сумм компенсации в случаях нарушения прав работников.

"Зачастую причина спорных ситуаций в том, что при принятии тех или иных решений наниматель не учитывает нормы коллективного договора или тарифного соглашения. Например, на одном из предприятий Могилевской области наниматель в нарушение коллективного договора, действующего в организации, предварительно не согласовал увольнение человека с профсоюзом. В итоге судебного разбирательства работник был восстановлен, - привела пример Марина Лазарь. - Или еще одна из распространенных ситуаций. Работнику сельскохозяйственной организации Минской области наниматель решил не продлевать контракт в связи с истечением срока действия. Но в соглашении между Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома, Минским областным комитетом Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса и Минским областным агропромышленным союзом на 2018-2020 годы нанимателю предписано продлевать контракт с добросовестными работниками с их согласия. В указанном случае работник добросовестно относился к своим должностным обязанностям, к дисциплинарной ответственности не привлекался и желал продолжить трудовые отношения. После длительных разбирательств судебным решением работник был не только восстановлен на прежнем месте, но и с нанимателя был взыскан в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула в размере более Br3,7 тыс.".-0-