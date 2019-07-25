ФПБ будет мониторить практику применения Трудового кодекса - Орда

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси будет осуществлять мониторинг практики применения Трудового кодекса, сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, комментируя новации Трудового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня важно, как все эти изменения будут работать на практике. Мы говорим всегда о том, что можно принять идеальный закон, а если практика его будет недостаточной или будет искажаться, этот закон не будет работать и не принесет тех дивидендов, ту пользу, которая предусматривается в этом документе. Мы будем осуществлять общественный контроль, чтобы все, что сегодня закреплено в Трудовом кодексе, без искажения исполнялось на практике", - отметил Михаил Орда.

Председатель ФПБ подчеркнул, что в любом законе невозможно предусмотреть все нюансы. "Трудовой кодекс - это тот документ, который имеет право на совершенствование. И от того, как сегодня будет меняться сфера труда, какие будут новшества на рынке труда, мы, как профсоюзы, будем инициировать дополнения и изменения. Но надо посмотреть сегодня, как новые законодательные нормы будут работать на практике, какую будут приносить пользу, как будут защищать права трудящихся, находить баланс интересов. Главное, чтобы все это работало и была справедливость в трудовых отношениях", - добавил Михаил Орда.

Как сообщалось, Президент Беларуси 23 июля подписал закон "Об изменении законов", которым предусмотрены изменения в Трудовой кодекс. Они помогут создать условия для эффективной и гибкой занятости граждан и расширения социально-трудовых гарантий работников. Документ вступит в силу через полгода после официального опубликования.-0-