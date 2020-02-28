ФПБ: человеческий фактор - основная причина спорных ситуаций с начислением зарплат по новой системе

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Федерации профсоюзов Беларуси, основной причиной спорных ситуаций с начислением зарплат по новой системе выступает человеческий фактор. Об этом сегодня заявил председатель ФПБ Михаил Орда на съезде организаций в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

С конца января у ФПБ работает горячая линия. Всего на нее поступило более 400 звонков. В большинстве своем это вопросы, как правильно применять те или иные нормы.

Вместе с тем зафиксированы и отдельные обращения по поводу снижения уровня оплаты труда. "Анализ этих ситуаций показывает, что основная причина - это пресловутый человеческий фактор. Где-то недосмотрели, где-то недосчитали. По горячим следам по каждому обращению совместно с Министерством труда и соцзащиты и профильными министерствами мы изучаем ситуацию. Выявленные ошибки устраняются буквально день в день", - констатировал Михаил Орда.

Он напомнил, что главным требованием указа при введении новых подходов было недопущение снижения заработной платы. Этот вопрос и далее будет на постоянном контроле.

Михаил Орда коснулся других актуальных тем занятости и зарплат. Он напомнил, что в Генеральном соглашении между правительством, профсоюзами и нанимателями прописано, что соотношение заработной платы работников бюджетных организаций к средней зарплате по стране должно составлять не менее 80%. Эта норма в целом сегодня выполняется. "Но это средний показатель. Вместе с тем в бюджетной сфере есть отрасли, где это соотношение гораздо ниже. Например, в культуре еще пять лет назад этот показатель был на уровне 74%, сегодня - только порядка 57%", - посетовал Михаил Орда. ФПБ обращается к правительству с просьбой обратить на эти моменты особое внимание и рассмотреть вопрос повышения оплаты труда работников тех бюджетных сфер, где заработная плата гораздо ниже среднего показателя.-0-