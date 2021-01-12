ФПБ: для членов профсоюза установлены льготы по подоходному налогу

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Федерации профсоюзов Беларуси для членов профсоюза установлены льготы по подоходному налогу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

Данные нормы закреплены в обновленном Налоговом кодексе, который вступил в силу с 1 января 2021 года. "Так, члены профсоюза освобождаются от подоходного налога с доходов, полученных от профсоюза, в виде вознаграждения за добросовестное и активное участие в деятельности профсоюзной организации и в связи с государственными праздниками, праздничными днями, памятными и юбилейными датами физических лиц и организаций", - рассказали в пресс-службе.

Не облагаются налогом и другие доходы, полученные от профсоюза, которые не являются вознаграждением за исполнение трудовых и иных обязанностей. В частности, это касается материальной помощи, а также доходов, полученных от профсоюза в виде подарков и призов, оплаты стоимости путевок, за исключением путевок, приобретенных на детей до 18 лет.

Как пояснила начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ Марина Лазарь, ранее льготировалась сумма доход только в размере, не превышающем Br397. Кроме того, с этого года от уплаты подоходного налога освобождены суммы матпомощи, которую профсоюзы оказывают родственникам умершего работника - члена профсоюза.-0-