ФПБ: экипировка школьников в 2021 году выросла в цене

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипировка школьников в 2021 году выросла в цене. Об этом свидетельствуют результаты профсоюзного мониторинга цен на весь ассортимент школьных товаров, который прошел по всей стране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.Профсоюзные специалисты провели детальный анализ каждой группы товаров в разрезе потребностей младших и старших классов. Мониторинг проходил в торговых объектах как государственной, так и частной формы собственности. Внимание уделялось в первую очередь ценам на продукцию отечественных производителей."Отметим, что стоимость одежды, обуви, канцелярских принадлежностей в регионах страны значительно отличаются", - рассказали в пресс-службе. Например, дороже всего обойдется школьный набор для мальчиков младшего возраста в Минской области - более Br760 рублей, для девочек из Брестской области - почти Br600. Дешевле сборы в школу обойдутся для семьи из Гродненской области: на мальчика придется потратить Br563, на девочку - Br465. Родителям старшеклассников дороже всего обойдется подготовка к школе мальчиков из Минской области - сумма покупок составит более Br830, для девочек из Брестской области потребуется Br972. Дешевле всего экипировать мальчиков в Гомельской области - Br716, девочек Гродненской области - Br641."Результаты нашего мониторинга показали, что сегодня собрать ребенка в школу - весьма затратное мероприятие. По сравнению с прошлым годом цены подросли где-то на 6%, где-то на 10%, в денежном эквиваленте родителям придется потратить на 100, а где-то и больше рублей, - рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Владимир Поздняков. - Профсоюзы обеспокоены такой ситуацией на рынке школьных товаров. Мы готовы поддержать и оказать необходимую помощь работникам. Напомню, что в каждой профсоюзной организации созданы и продолжают работать кассы взаимопомощи. Из них оказывается поддержка тем, кто по тем или иным причинам оказался в сложной ситуации. Будь то экономические трудности предприятия или личные семейные сложности. Обратиться в свою профсоюзную организацию может каждый работник - член профсоюза. И мы уже сейчас видим, что есть необходимость направить средства из этих касс на оказание помощи родителям, чьи дети идут в школу".К слову, акция "Профсоюзы - детям" действует с 2002 года. Профсоюзные организации оказывают помощь в подготовке детей к школе. Особое внимание уделяется детям, идущим в первый класс, детям-сиротам, многодетным, малоимущим и приемным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Материальную и финансовую поддержку получают подшефные детские социальные приюты, школы-интернаты, дома семейного типа.Размер материальной и финансовой поддержки, которую оказывают профсоюзные организации всех уровней, из года в год растет. Так, в 2020 году на эти цели направлено порядка Br6 млн. Также во многих коллективных договорах предприятий заложены нормы по оказанию материальной помощи родителям, воспитывающим детей-школьников.-0-