ФПБ: госрегулирование стабилизирует цены на белорусские овощи и фрукты

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на продукты должны быть доступны для всех, заявили в национальном профцентре по итогам профсоюзного мониторинга цен на важнейшие товары и услуги. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Профсоюзы постоянно мониторят стоимость продуктов первой необходимости. С декабря прошлого года после корректировки Советом Министров постановления №100 "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости" профсоюзы взяли под особый контроль стоимость продуктов, на которые отменено жесткое регулирование цен. Как показывают данные профсоюзного мониторинга, в декабре по отношению к ноябрю зафиксирован рост стоимости отдельных товаров. Это, например, живая рыба, цена на которую поднялась более чем на 5%, и крупа гречневая, цена которой выросла более чем на 12%. Рост есть и по колбасным изделиям, по некоторым видам овощей: на капусту - 24,3%, картофель - 5,3% и свеклу - 8,3%.

Вопрос ценовой доступности важнейших товаров и услуг стал одним из основных и на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Отдельное внимание было уделено ценообразованию на плодоовощную продукцию. Профсоюзы уже не первый раз указывают на значительный рост цен на белорусские овощи и фрукты. Правительство ввело ценовой потолок на наиболее востребованную продукцию этой категории. Это одна из мер, на которых и настаивала Федерация профсоюзов.

"Наша позиция в этом вопросе принципиальная: цены на продукцию, которая производится в стране, должны быть прогнозируемыми и доступными не только для отдельных категорий населения, а для всех граждан. Мы надеемся, что государственное регулирование стабилизирует ценовую ситуацию на белорусские овощи и фрукты. Принятые меры своевременны, так как наибольший рост отмечается именно в зимне-весенний период, - отметил заместитель председателя Федерации профсоюзов Владимир Поздняков. - Например, наш январский экспресс-мониторинг, проведенный в 43 магазинах по всей республике, показал, что цены на овощи продолжают расти. Это с учетом того, что стабилизационные фонды заполнены и, по прогнозам специалистов, закрывают потребности населения в местных овощах на межсезонье".

Теперь в связи с вступлением в силу постановления Совета Министров №36 "О регулировании цен на плодоовощную продукцию" с января по май этого года на отдельные виды отечественной продукции - свежие картофель, капусту, морковь, свеклу, лук и яблоки - вводятся предельные максимальные отпускные и розничные цены. К примеру, максимальная цена на капусту в магазинах не должна превышать Br1,67 в этом месяце, Br1,68 - в феврале, Br1,71 - в марте, Br1,73 - в апреле и Br1,75 - в мае; свежие яблоки первые два месяца года не должны стоить дороже Br2,51 рубля, в марте и апреле - Br2,53 рубля, а в мае - Br2,54. А свежий лук не должен продаваться дороже чем за Br1,55 - Br1,6 в зависимости от месяца.

Федерация профсоюзов продолжит общественный мониторинг ценовой ситуации, в том числе и за другими товарами, которые пользуются повышенным спросом.

"В начале января для поддержки наиболее уязвимых категорий торговые сети взяли на себя обязательство предоставлять 10-процентную скидку на ряд социально значимых товаров. Безусловно, это хорошая инициатива, которая говорит о стремлении бизнеса к социально ответственному подходу, - добавил Владимир Поздняков. - Но, на наш взгляд, эта мера не должна рассматриваться как альтернатива действующим механизмам по сдерживанию роста цен. В ближайшее время в мире прогнозируется дальнейшие увеличение стоимости продуктов. В этих условиях отпускать цены в свободное плавание недопустимо, поскольку есть достаточно много семей, получающих невысокую заработную плату, но не относящихся к малообеспеченным. И они вынуждены большую часть доходов тратить именно на продукты".

В среднем по стране заработная плата за ноябрь (получена в декабре) составляет чуть более Br1470. Среднестатистической семье из четырех человек необходимо на продукты питания минимум Br870. Это 30% расходов бюджета семьи. Однако следует отметить, что уровень заработной платы в отдельных регионах и по отдельным предприятиям ниже среднего уровня по стране. Это реальные люди, семьи, которые сталкиваются с тем, что только на продукты у них уходит почти 70-80% доходов. А ведь есть еще и другие необходимые расходы.

"Поэтому помимо скидочных предложений необходимы дополнительные эффективные механизмы, которые в комплексе бы держали стабильную ценовую ситуацию на рынке. В первую очередь должно выполняться основное обязательство, взятое в рамках выполнения договоренностей по генеральному соглашению, - о ценовой доступности товаров и услуг. Если растут цены - должны расти заработная плата, пенсии, пособии, стипендии. Этот баланс необходимо соблюдать", - добавил Владимир Поздняков.-0-