ФПБ и ее членские организации выступили с заявлением о нарушении ЕС прав трудящихся Беларуси

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси и ее членские организации выступили с заявлением о нарушении Европейским союзом прав трудящихся Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

"Введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий - это в первую очередь санкции в отношении работников. Это ущемление основополагающего права человека - права на труд, - говорится в заявлении. - Ограничение деятельности предприятий в связи с введением санкций может привести к снижению заработной платы, сокращению рабочих мест, в целом к ухудшению социально-экономического положения не только самих работников предприятий, но и их семей".

Как подчеркнули в Федерации профсоюзов, Организацией Объединенных Наций признано, что санкции почти всегда оказывают серьезное воздействие на экономические интересы обычных людей и ущемляют право на труд. Более того, еще в 2019 году специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы заявил, что использование экономических санкций в политических целях нарушает права человека и подрывает основы международного сотрудничества. В текущем году в условиях пандемии ООН призвала отказаться от экономических санкций, чтобы страны имели больше возможностей для поддержки систем здравоохранения и помощи людям.

ФПБ и ее членские организации выступают с решительным протестом в связи с принятием Европейским союзом решения о введении экономических санкций в отношении отдельных белорусских предприятий и намерены защищать право людей трудиться без ограничений и искусственных барьеров, созданных по абсолютно бездоказательным основаниям.

"Экономические санкции в конечном итоге всегда отражаются именно на работниках предприятий. Эти действия направлены на то, чтобы нанести урон благополучию людей, лишить их заработка, а возможно, и рабочих мест. То есть фактически ущемляется право человека на труд, - отметил, комментируя принятое заявление, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. - Безусловно, мы будем защищать членов профсоюза. Солидарную поддержку работникам этих предприятий уже высказали наши отраслевые профсоюзы, входящие в ФПБ. Мы также призываем коллег по профсоюзному движению из других стран поддержать нашу позицию, направленную против применения Европейским союзом мер, ухудшающих положение трудящихся. Если понадобится, мы будем оказывать рабочим и их семьям материальную поддержку из действующих профсоюзных касс взаимопомощи".

В пресс-службе отметили, что в Федерацию профсоюзов, профсоюз отраслей промышленности "Белпрофмаш" уже поступают обращения работников предприятий, которые попали в санкционный список. "Люди возмущены, потому что принятые решения не поддаются никакой логике и не имеют вообще никакой основы. Люди не понимают, чем вообще продиктовано это решение. Они честно работают, у них есть доход и стабильное рабочее место, а санкции Евросоюза все это ставят под удар," - сказал заместитель председателя отраслевого профсоюза Михаил Костян.

Сегодня эти обращения переданы в представительство Европейского союза в Беларуси. "Мы считаем необходимым донести мнение работников наших предприятий до европейских чиновников, чтобы они четко видели и понимали: то, что они делают, - делают во вред простым людям", - подчеркнул Михаил Костян.-0-