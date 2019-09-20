ФПБ и Минтруда усилят сотрудничество в области снижения производственного травматизма

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси и Минтруда будут совместно координировать работу органов государственного и общественного контроля при проведении мониторингов предприятий и мероприятий для снижения производственного травматизма. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич перед совещанием по вопросам профилактики производственного травматизма, которое завершится подписанием Соглашения о сотрудничестве между ФПБ и Минтруда в этой сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Костевич отмечает, что в Беларуси безопасные условия труда - это приоритет. "На протяжении ряда лет мы достигали серьезных результатов в снижении производственного травматизма. С 1992 года коэффициент частоты производственного травматизма снизился более чем в 10 раз", - сказала Ирина Костевич. При этом министр отметила, что в 2018 году число травм на производстве значительно возросло, статистика этого года тоже вызывает озабоченность как у Минтруда, так и у ФПБ.

По данным Федерации профсоюзов, только за восемь месяцев на производстве от несчастных случаев погибли 96 человек, тяжелые увечья получили 492. Для сравнения, за этот же период прошлого года на производстве погибли 93 работника, были тяжело травмированы 448.

Наиболее травмоопасными отраслями остаются обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и сельское хозяйство. Техническая инспекция труда ФПБ выявила несколько причин травматизма со смертельным исходом. В частности, наниматели не выполняют обязанности по созданию здоровых и безопасных условий. Сами потерпевшие нарушают дисциплину и правила охраны труда. Сотрудники допускаются к работе без обучения и проверки знаний об охране труда. Также среди причин - конструктивные недостатки и износ оборудования, эксплуатация неисправных и устаревших машин и механизмов, несовершенство технологического процесса.

Чтобы своевременно выявить нарушения и минимизировать число несчастных случаев на производстве, техническая инспекция труда ФПБ только за шесть месяцев этого года провела больше 3 тыс. проверок и мониторингов охраны труда, было выявлено свыше 25,5 тыс. нарушений. Приостановлена работа 967 станков, машин и другого производственного оборудования, эксплуатация которого создавала угрозу жизни и здоровью работников. "Порой даже элементарное несоблюдение правил приводит к трагическим последствиям. Только за эту неделю зафиксированы четыре несчастных случая на предприятиях, три из которых - со смертельным исходом. Погиб электромонтер, работник лесозаготовки и животновод. Жизнь человека - самое дорогое и ценное, на этом экономить нельзя. Соблюдать технику безопасности и создавать безопасные условия труда должны и работник, и наниматель. Профсоюзы видят необходимость изменить ряд законодательных норм - мы будем инициировать такие предложения", - заключил председатель ФПБ Михаил Орда.

Сотрудничество Минтруда и ФПБ направлено, в первую очередь, на предотвращение несчастных случаев на рабочих местах, в том числе путем обследований предприятий органами государственного и общественного контроля. Этим занимаются Департамент государственной инспекции труда и техническая инспекция труда профсоюзов. "Наша задача - поднять профессиональный уровень общественных контролеров через семинары, конференции и круглые столы. Подготовим совместную памятку, как проводить контроль и на что обращать внимание. Также усилится стимулирование специалистов, которые взяли на себя такую ответственную работу. Еще одно важное направление - работа мобильных групп на всех уровнях. Чтобы качественно оказать содействие предприятию и сформулировать предложения для устранения проблем в сфере охраны труда, в мобильной группе обязательно должен быть профессионал (госинспектор или технический инспектор профсоюзов). Мы будем координировать свои действия, чтобы технические инспекторы труда профсоюзов и наши госинспекторы не ходили вместе на одно и то же предприятие. Нужно развести ресурсы", - подчеркнула Ирина Костевич.-0-

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