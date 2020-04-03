ФПБ начала еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси начала проводить еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда в интервью профсоюзной газете "Беларускі час", сообщает БЕЛТА.

"Во всех районах, городах мы отслеживаем динамику цен на социально значимые товары. Это около 20 позиций - самое важное и необходимое каждому человеку. Мы обратились к правительству с предложением установить жесткий мораторий на повышение цен на эту группу товаров в сложившейся ситуации", - сказал Михаил Орда.

Правительство уже приняло определенные меры, добавил председатель ФПБ. Установлен порог роста цен - не более 0,5% в месяц. "Мы направили обращение торговым сетям, чтобы все торговые надбавки, бонусы на эти товары были заморожены. Дальше будем смотреть, как развивается ситуация", - отметил он.

Профсоюзные организации также нацелены проводить совместно с нанимателями работу по сохранению трудовых коллективов.-0-