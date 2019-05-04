ФПБ наградила представителей СМИ за лучшее освещение профсоюзной деятельности

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси наградила представителей СМИ за лучшее освещение профсоюзной деятельности. Церемония прошла в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.

Благодарности и памятные подарки вручены представителям республиканских СМИ за активную работу по освещению деятельности ФПБ и ее членских организаций и в связи с профессиональными праздниками - Днем печати и Днем работников радио, телевидения и связи. Наградой отмечена и обозреватель отдела политической и социальной информации БЕЛТА Светлана Василевская.

По словам председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды, средства массовой информации играют очень большую роль в выстраивании общественного диалога. "СМИ должны видеть и поднимать проблемы, которые волнуют людей. Но это надо делать взвешенно. Необходимо слушать и видеть все стороны. Следует детально и вдумчиво разбираться в каждой проблеме и вопросе. Мы на своем примере видим, что такой подход дает необходимый результат", - считает он.

В частности, ФПБ совместно с Белтелерадиокомпанией реализовала проект "Найти правду". Он посвящен реальным людям, которые попали в сложную ситуацию и которым помог профсоюз. "На наш взгляд, необходимо показывать такие примеры, чтобы люди понимали, что в любой ситуации они не остаются один на один, что всегда есть те, кто готовы им помочь. И самое главное, что всегда общими усилиями можно найти и доказать правду", - отметил председатель Федерации профсоюзов.-0-