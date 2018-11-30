ФПБ намерена продолжить благоустройство Кургана Славы

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси намерена взять на себя работы по благоустройству Кургана Славы к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Совместное заседание президиумов ФПБ, Белорусского общественного объединения ветеранов и БРСМ прошло 29 ноября в штаб-квартире Федерации профсоюзов. "Следующий год знаменателен для нашей страны. Мы все готовимся к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И общественные организации страны примут активное участие в памятных мероприятиях, приуроченных этой дате. В 2019 году отпразднует свое 50-летие и Курган Славы. Федерация профсоюзов намерена взять на себя работы по его дальнейшему благоустройству и провести в День Независимости вместе с социальными партнерами торжественное мероприятие", - сказал председатель ФПБ Михаил Орда.

Как отметили в федерации, по инициативе ФПБ в 2015 году была проведена масштабная реконструкция Кургана Славы. В 2017-м у подножия мемориала установили информационные стенды, которые иллюстрируют ход наступательной операции "Багратион". И это не единственный памятный объект, над которым шефствует Федерация профсоюзов. Так, в 2015 году с профсоюзной поддержкой были проведены реконструкция мемориала "Ревир" в Бресте и реставрация мемориального комплекса "Шауличи" в Гродненской области - одного из крупнейших памятников, напоминающих о судьбе "огненных деревень".

Кроме того, на будущий год запланирован ряд мероприятий, направленных на обустройство и восстановление других знаковых и малоизвестных мемориалов, памятников и обелисков воинской славы и мест захоронений бойцов Красной Армии в регионах.

Михаил Орда подчеркнул, что одна из главных задач профсоюзов - совершенствовать шефскую работу по отношению к людям, которые ушли на заслуженный отдых. "Важно не забывать о самом главном - внимании к человеку. Необходимо проследить за тем, чтобы пенсионеры не выпадали из поля зрения своих предприятий и профсоюзных комитетов. Каждый коллективный договор должен содержать обязательный раздел, посвященный ветеранам", - подчеркнул Михаил Орда.

В данном направлении уже проделана значительная работа: абсолютное большинство коллективных договоров содержат положения по оказанию всесторонней поддержки ветеранам. Среди них материальные выплаты и подарки к юбилеям, профессиональным и другим праздникам, помощь в оздоровлении и лечении, заготовке продуктов на зиму, доставке топлива, обработке приусадебных участков и многое другое.-0-