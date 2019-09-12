ФПБ намерена создать профсоюзную депутатскую группу в новом парламенте

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси намерена создать профсоюзную депутатскую группу в новом парламенте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ со ссылкой на председателя федерации Михаила Орду.

"Федерация профсоюзов как организация, которая представляет интересы 4 млн трудящихся, напрямую заинтересована в том, чтобы принимаемые законодательные акты в первую очередь учитывали интересы людей и были направлены на улучшение положения работников, - сказал Михаил Орда. - На рассмотрение в Федерацию профсоюзов приходят все проекты нормативных правовых актов, которые касаются социально-экономических интересов людей. Но это уже практически готовые документы, и добиться внесения в них профсоюзной позиции иногда достаточно сложно".

Наличие в парламенте профсоюзной депутатской группы, по словам председателя федерации, позволит еще на этапе разработки учитывать и отражать в проектах документов предложения ФПБ. "Либо инициировать принятие документов, направленных на решение проблем и вопросов, с которыми к нам обращаются люди", - добавил Михаил Орда.

От состава парламента во многом зависит, какие законы будут приниматься и как это отразится на жизни людей, уверен он.

С 8 сентября началось выдвижение кандидатов в депутаты. Представители Федерации профсоюзов активно регистрируют свои инициативные группы.

"Мы будем поддерживать представителей профсоюзов на всех этапах избирательной кампании, в том числе во время сбора подписей, так как в их инициативные группы также вошли наши активисты. Также мы поддержим тех кандидатов, чьи предвыборные программы будут созвучны с принципами и задачами национального профцентра", - подчеркнул его председатель.-0-