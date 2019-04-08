ФПБ о мониторинге цен на продукты: существенного роста нет, подорожали единичные позиции

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам I квартала цены выросли лишь на отдельные продукты, в том числе на капусту, крупу и сыры, сообщила журналистам заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом квартале продолжался рост цен на крупу пшенную, картофель, капусту, морковь, свеклу, что связано с сезонностью, а также на говядину и сыры", - сказала Елена Манкевич. В частности, по результатам профсоюзного мониторинга, сыры и говядина за квартал подорожали на 10%.

ФПБ выборочно проверяет 98 наименований продуктов питания. Анализ проводится в магазинах шаговой доступности, сетевых магазинах, государственных и негосударственных, которые расположены в 137 населенных пунктах.

По итогам 2018 года в сравнении с 2017-м резких скачков не было, но на отдельные продукты питания, которые входят в набор основных, по мнению ФПБ, рост был все же достаточно существенным. Так, на 12% выросли цены на муку, на 14% подорожал картофель, на 17% - морковь, свекла, яйцо, свинина, на 20% - птица. Но больше всего цена выросла на свежую капусту и крупу пшенную.

Особое беспокойство ФПБ было связано с ростом цен на свинину, говядину и курицу, поскольку эти продукты используются при приготовлении горячего питания в школах, садах, столовых на предприятиях. "Мы поставили вопрос: что будет с горячим питанием. Правительство нас услышало - было дано поручение ряду министерств, организаций, концернов провести анализ и заложить в свои бюджеты по горячему питанию или больше денег, или дать больший процент удешевления. Эту проблему нам тогда удалось отрегулировать", - отметила Елена Манкевич.

Еще одним проблемным вопросом, который удалось решить, была стоимость проживания в общежитиях. Проблема выносилась на Национальный совет по трудовым и социальным вопросам. В итоге во многих районах и областях удалось отрегулировать коэффициент, за счет которого серьезно выросла плата.

Кроме того, проводился точечный мониторинг цен на непродовольственные товары, в том числе мужские и женские комплекты одежды. Существенного роста не было, отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов.

Что касается проблемных с точки зрения заработной платы регионов, ФПБ предложит правительству создать рабочую группу по их развитию. В таких районах нужно развивать сферу услуг или привлекать дополнительные инвестиции, считает Елена Манкевич.-0-