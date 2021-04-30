ФПБ о санкциях, забастовках и справедливой пенсии - интервью

Федерация профсоюзов всегда была и будет той организацией, у которой на первом месте - защита прав и законных гарантий трудящихся. Минувший год, омраченный сразу несколькими неприятными событиями, подтвердил высокую социальную ответственность и солидарность профсоюзов. В интервью БЕЛТА председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда в преддверии 1 Мая высказал свое мнение насчет введения экономических санкций в отношении белорусских предприятий, а также рассказал о защите медработников и мониторинге цен.

- В феврале Федерация профсоюзов отправила в Совет Европейского союза коллективное письмо против санкций с подписями трудящихся Беларуси. Есть ли ответ?

- Давайте начнем с того, что такое в принципе санкции. Еще в ХХ веке политики открыто говорили о том, что санкции - это не что иное, как война. Мол, не надо никаких военных действий, вводите санкции, и страна будет ваша. Чуть позже ООН, что называется, определила правила игры. И сейчас в Уставе ООН четко прописано, что санкции как метод воздействия применяются в том случае, если страна несет угрозу миру и безопасности, нарушает мировой порядок.

Но сегодня мы видим, что западные политики просто игнорируют эти нормы. Совершенно безосновательно и незаконно вводят санкции против наших белорусских предприятий.

Они что, несут угрозу мировому порядку, безопасности других стран? Конечно же, нет. Они работают абсолютно легально, не нарушают никаких норм национального или международного права.

Надо понимать, что любое предприятие - это в первую очередь трудовой коллектив. И если нарушается и ограничивается работа предприятия, страдают в первую очередь работники этого предприятия. Это закон, который действует в любых условиях.

Сегодня европейские чиновники это отрицают. Хотя то, что санкции наносят вред в первую очередь простым работникам, отмечено в резолюциях ООН, подтверждено многочисленными исследованиями, в том числе и в Евросоюзе. Более того, в истории есть множество фактов, которые служат этому реальным доказательством.

Знаете, можно красиво рассказывать о чем угодно. Можно о чем-то умолчать, можно что-то переврать. Но правда одна. И она в том, что санкции - это фактически экономическая война против простых белорусов. Это попытка оставить белорусов без работы, зарплаты. А значит и всего остального.

Безусловно, профсоюзы выступили против такой экономической агрессии против белорусов. За совершенно небольшой промежуток времени под письмом подписались более 1 млн 130 тыс. человек. Элементарные нормы права и международной этики говорят о том, что европейские чиновники не имеют права игнорировать мнение и позицию людей.

Что мы увидели в ответ? Начались очередные манипуляции общественным мнением и тиражирование фейков со стороны представителей Евросоюза. Мол, подписи ненастоящие и так далее. На это мы прямо сказали: давайте конкретные факты. Хотя бы адрес. Мы отзовем эти подписи. В ответ - тишина. Потому что нет в природе таких фактов. Более того, мы направили письмо в представительство Евросоюза с предложением обсудить все вопросы, которые у них есть. Опять-таки - тишина в ответ.

Также и с обращением людей против санкций. Ответа нет. Потому что сказать что-либо вразумительное, доказать легальность введения санкций в отношении белорусских предприятий невозможно.

- Сообщалось, что в связи с экономическими санкциями против отдельных белорусских предприятий профсоюзы намерены подать обращение в международные инстанции против действий Евросоюза. Были ли предприняты такие шаги?

- Безусловно. Мы направляли обращения о том, что санкции нарушают основополагающее право человека, прежде всего в институты Организации Объединенных Наций, поскольку именно ООН в своих резолюциях постоянно подчеркивает несправедливый и неправомерный характер санкций.

Сегодня отдельными политиками эта позиция главнейшего международного института игнорируется. Причем не только в отношении нашей страны. То есть, по сути, нарушается глобальный международный договор, на котором держался мир в последние как минимум полвека. А это уже вопрос глобальной безопасности. Поэтому, на наш взгляд, здесь должна быть четкая, последовательная и однозначная позиция Организации Объединенных Наций. И, наверное, пришло время выработки новых механизмов на международной арене. Очевидно, что сегодня отдельные страны и группы стран используют механизм санкций не для того, чтобы поддерживать глобальный мир, а для того, чтобы продвигать свои собственные интересы - политические и экономические. И этому надо ставить заслон на международном уровне.

- Как профсоюзы относятся к предлагаемым изменениям в законодательство по регулированию забастовок?

- Нам этот документ приходил на рассмотрение. И мы внесли в него свои предложения. Ряд из них был учтен.

Наша позиция в этом вопросе исходит из трех основных тезисов. Первое: политические забастовки недопустимы. Иначе будет хаос и бесконечные манипуляции. В результате политических амбиций определенных сил будут страдать в целом трудовые коллективы. Именно поэтому забастовки по политическим требованиям запрещены в большинстве стран, в том числе в Германии, Великобритании.

К слову, политические забастовки были запрещены у нас и до этого времени. Когда кто-то утверждает обратное, это чистой воды вранье и манипуляция общественным мнением.

Второе: забастовка как способ решения трудового спора должна проводиться по четким правилам. Это не наше изобретение. Это международная практика. Во всех странах, в том числе Европы, в законодательстве прописаны условия проведения таких акций. И ответственность, если кто-то их нарушает. Так что наши подходы в этом вопросе ничем не отличаются.

Еще один момент: во всех странах прописываются ограничения, кто из работников в принципе не должен вступать в забастовку. У нас в перечень производств, где не может проводиться забастовка, предлагается включить опасные производства. Это тоже вопрос безопасности не только работников самого производства, но и сотен тысяч, если не миллионов других людей.

Представьте ситуацию: тот же "Гродно Азот". Возникает какой-то спор. На эмоциях, под давлением, не разобравшись, работники говорят: все, мы останавливаем работу. А это такое производство, что остановить его просто так невозможно. Необходимо провести сотни процедур. Внеплановая остановка работы на таких предприятиях - это огромные риски. В результате можем получить техногенную катастрофу, при которой как минимум пострадает 400 тыс. человек, которые живут в Гродно.

Задайте себе простой вопрос: вы согласны в такой ситуации подвергнуть опасности свою жизнь, жизнь своих детей, родных? Я думаю, ответ у всех будет однозначный.

Так что четкие правила организации забастовки, которые сейчас прописываются в законодательстве и которые действуют во всех странах, - это вопрос сохранения баланса в обществе и безопасности людей.

- Профсоюзы не раз высказывали свои предложения по сдерживанию роста цен, в том числе на сезонные овощи. Услышало ли вас правительство, другие заинтересованные?

- Наш мониторинг цен мы проводим с 2017 года. За эти четыре года уже наработана достаточно широкая практика. Мы видим не только отдельные спорные ситуации с повышением цен, которые решаем с нашими социальными партнерами, но и определенные тенденции, которые требуют системных мер. Вопрос повышения цен на традиционные для белорусов овощи - как раз из последних. Из года в год мы видим, что цена на эту продукцию серьезно повышается. Далеко не всегда это объясняется сезонным фактором. И это при том, что производится ее в стране более чем достаточно.

Мы изучали эту ситуацию, проводили переговоры с производителями, теми же фермерами, розничными сетями. И убеждены, что для стабилизации нужны дополнительные меры. Так скажем, более четкие правила игры между производителями и продавцами. Иначе как получается: фермеры получили хороший урожай, но не уверены, что наша торговля его выкупит, и отправляют его на экспорт, потому что продукция хорошая, востребованная. В результате возникает, по сути, искусственный дефицит, которого можно было бы избежать, если была бы, например, широкая практика долгосрочных контрактов с фиксированной ценой. Также мы говорим о том, что надо совершенствовать работу стабилизационных фондов. Да, это требует дополнительных финансов. Но это вопрос защиты собственного рынка. Поэтому мы настаиваем на решении этого вопроса.

- О чем свидетельствует профсоюзный мониторинг цен на лекарства?

- Вопрос стоимости лекарств мы подняли перед социальными партнерами в январе. Тогда мы зафиксировали достаточно существенный рост, по отдельным позициям - больше 10%. Все эти вопросы оперативно обсудили с Министерством здравоохранения. Договорились, как будем взаимодействовать и по обмену информацией, и по совместной работе для совершенствования законодательства о ценообразовании на лекарства. Определенные подходы здесь надо менять. Наш анализ показал, что по некоторым позициям лекарств одного и того же наименования и производителя в нашей стране цены оказались существенно выше, чем в Украине, Казахстане, России. Вопрос здесь именно в законодательных подходах.

В целом надо отметить, что Министерством здравоохранения и другими заинтересованными ведомствами за последние два месяца проведена определенная работа по снижению цен. Ситуация со стоимостью лекарств на сегодня во многом стабилизировалась. При этом, как показывает наш мониторинг, в аптеках есть все наиболее востребованные лекарства.

- Одной из последних инициатив профсоюзов было введение страхования медработников. Если вопрос со страхованием профессиональных рисков решен, то когда ожидать поправок в законодательство, касающихся страхования медработников от неправомерных действий третьих лиц?

- Тема введения страхования для медицинских работников была поднята на съезде Федерации профсоюзов в феврале прошлого года. Благодаря активному взаимодействию с социальными партнерами частично этот вопрос уже решен. В закон "О здравоохранении" внесены дополнения, которые в дальнейшем позволят реализовать механизмы защиты медиков, когда не по их вине ухудшается здоровье пациентов.

Что касается защиты медиков в ситуациях, когда они страдают от действий своих пациентов или их близких, то на сегодня отраслевой профсоюз детально проработал этот вопрос. На основе международной практики определены категории работников, которые целесообразно страховать от таких ситуаций. Есть и предварительные финансовые расчеты по этому вопросу. Учитывая важность и актуальность темы, мы надеемся совместно с Министерством здравоохранения в текущем году разработать четкие подходы по решению этого вопроса.

- На одной из встреч специалистов ФПБ и Министерства труда и социальной защиты был представлен возможный механизм развития дополнительного пенсионного страхования. Речь идет о создании системы "3 плюс 3": если работник решит отчислять из своей заработной платы 3% на дополнительную пенсию, то столько же на его персональный счет перечислит и наниматель. Есть ли подвижки в этом вопросе?

- Мы сейчас активно работаем с социальными партнерами по вопросу пенсионного обеспечения. Эту задачу также ставили на нашем съезде. И глава государства поддержал нас в том, что пришло время усовершенствовать существующие подходы.

Один из вопросов здесь - это именно развитие дополнительного пенсионного страхования. Сегодня, к сожалению, несмотря на существующие возможности, немногие пользуются такой возможностью. Например, если говорить о коллективных договорах, то норма о дополнительном пенсионном страховании реализована только в порядка 700 организациях. Поскольку это дополнительная финансовая нагрузка на нанимателя.

Поэтому и возник вопрос, что для развития этого направления нужен дополнительный импульс. Министерством труда уже подготовлен соответствующий проект указа. Если коротко, то смысл его в том, что наниматели и работники берут на себя одинаковые обязательства: сколько отчисляет работник - столько же и наниматель. Все эти средства аккумулируются на персональном счете работника, причем на них распространяется право наследования. Важный момент и в том, что не предполагается увеличения финансовой нагрузки на нанимателя: он будет отчислять те же 28%, что и сегодня.

В целом мы согласны с такими подходами, но есть некоторые моменты, которые сейчас отрабатываем в этом вопросе с Минтруда.

- Предлагалось повысить зависимость размера пенсии от заработной платы и трудового стажа работника. Это позволит уйти от проблемы так называемой уравниловки. Не боитесь ли, что оценка трудового вклада работника будет носить субъективный характер и повлечет непонимание среди населения?

- Вопрос о том, что необходимо уходить от уравниловки в вопросах пенсионного обеспечения, мы подняли не случайно. Нам его постоянно задают в трудовых коллективах. Почему, мол, у меня зарплата была в три раза выше и работал я в три раза больше, а пенсия отличается на несколько десятков рублей.

И это ведь действительно несправедливо. Если человек больше получает, то он и больше отчисляет в пенсионный фонд. Соответственно получать из него должен больше. Это вопрос социальной справедливости. Более того, это вопрос мотивации к труду, к повышению квалификации.

А если посмотреть глубже, то здесь есть еще одна важная тема: скрытых доходов. Если действует уравниловка, то человек не заинтересован в том, чтобы в полной мере отчислять взносы в фонд. Это сегодня тоже важная тема, которую надо решать.

Что касается оценки вклада каждого человека, то здесь нет и не может быть никаких субъективных подходов. Критерии четкие и понятные - это уровень заработной платы и трудовой стаж.

- Как известно, периодически пенсии пересматриваются в сторону увеличения. Если для одних, кто получает неплохую пенсию, повышение на несколько процентов может оказаться существенным, то другие (у кого пенсия на уровне минимальной) такого повышения и вовсе не почувствуют. Согласитесь, проблема есть. Не планируете ли обратить на нее внимание?

- Здесь в первую очередь надо говорить в целом о необходимости повышения размера пенсий. В Генеральном соглашении между профсоюзами, правительством и нанимателями заложена норма: средний размер пенсии должен быть не ниже 40% от уровня средней заработной платы. Это требование на сегодня не выполняется. Хотя по сравнению с предыдущими годами ситуация несколько улучшилась. И сейчас это соотношение составляет порядка 38%.

- Планируют ли профсоюзы участвовать в борьбе против выплат зарплат в конверте?

- Знаете, на наш взгляд, лучшая защита от зарплаты в конверте - это наличие в организации профсоюза. По сути, это третья сторона, при которой реализация каких-то серых схем практически сводится к нулю. Поскольку именно профсоюз анализирует условия труда, участвует в разработке и утверждении положения об оплате труда, в целом обеспечивает защиту интересов работника.

С 2015 года мы активно работаем над созданием новых организаций. В целом за это время появилось более 6 тыс. новых профсоюзных организаций, в том числе в прошлом году - около 1,3 тыс. Еще около 1 тыс. - в этом году. Причем более 80% новых организаций зарегистрировано именно в частном секторе экономики, где, как показывают наши мониторинги, фиксируется больше нарушений в сфере трудовых отношений.

БЕЛТА.-0-