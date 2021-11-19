ФПБ: обязательства по росту заработных плат выполняются

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство, профсоюзы и наниматели подвели итоги выполнения генерального соглашения на 2019-2021 годы. Обсуждение этого вопроса прошло на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

В генеральном соглашении прописаны обязательства сторон социального партнерства по достижению конкретных показателей уровня развития экономики и гарантии для трудящихся. Особое внимание - вопросу уровня оплаты труда.

Как показал анализ, большинство основополагающих норм на сегодня выполняется. Так, обеспечен прирост валового внутреннего продукта даже выше запланированных цифр. В свою очередь, это дало возможность выполнить обязательства по росту заработной платы. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций республики в январе - сентябре текущего года составила Br1 399,7. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель выше на 14,6%. Реальные заработные платы выросли на 4,9%.

Также удалось значительно улучшить ситуацию в тех организациях, где сложился достаточно низкий уровень оплаты труда. Так, за девять месяцев количество организаций, где средняя заработная плата составляет менее 150% минимальной зарплаты, уменьшилось в 2 раза.

Еще один немаловажный факт - рост заработных плат в бюджетной сфере. Впервые за последние годы соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране составило более 80%.

"Вместе с тем в бюджетных организациях по-прежнему у ряда работников достаточно низкая заработная плата, - подчеркнули в национальном профцентре. - И сегодня именно в отношении этой категории должны быть приняты системные меры для улучшения ситуации".-0-