ФПБ обращает внимание на дисбаланс с пенсиями работающих пенсионеров

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси обращает внимание на дисбаланс с пенсиями работающих пенсионеров. Вопрос обсудили сегодня на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед заседанием нацсовета заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич рассказала журналистам о вопросах, которые предлагают обсудить профсоюзы. Среди них - совершенствование пенсионной системы. Речь идет о работающих пенсионерах. Они, продолжая работать, отчисляют процент от заработной платы в Фонд социальной защиты населения. Наниматели также уплачивают за них страховые взносы. Но при этом пенсия в будущем у таких работников не пересчитывается. Более того, пенсионные выплаты в период работы ограничиваются определенным коэффициентом. "В этой системе есть какой-то дисбаланс. Об этом нам говорят люди, трудовые коллективы", - отметила Елена Манкевич.

ФПБ рассчитывает на создание рабочей группы с социальными партнерами, депутатами, которые могли бы проанализировать, что можно сделать в этом случае. По словам зампреда Федерации профсоюзов, варианты решения проблемы могут быть разными. Можно, например, предоставить работающим пенсионерам право на перерасчет пенсии с учетом стажа их работы после назначения пенсии либо освободить их от уплаты взносов в размере 1%.

Нацсовет обсудил также применение на практике постановления Совета Министров № 744 "Об оплате труда работников". Документом предусмотрено, что рост заработной платы должен быть увязан с ростом производительности труда. "Это абсолютно справедливо. Но есть особенности в разных отраслях, моменты, которые, возможно, не были учтены и практика их показала", - констатировала Елена Манкевич.

Документ, считают профсоюзы, не учитывает ряд особенностей деятельности предприятий и личный вклад работников.

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко в беседе с журналистами отметил, что удовлетворен тем, как строилось взаимодействие в нацсовете в 2019 году. В конструктивном формате удалось достичь ряда важных показателей, в том числе по средней зарплате. Кроме того, решены вопросы пенсионного обеспечения граждан, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности. В январе Президент подписал соответствующий указ, напомнил Игорь Ляшенко.-0-