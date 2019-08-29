ФПБ планирует пополнить экспозицию военной техники у Кургана Славы "Катюшей"

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси планирует в 2020 году пополнить экспозицию военной техники у подножия Кургана Славы "Катюшей", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ, ссылаясь на председателя федерации Михаила Орду.

"В дальнейшем мы продолжим работу по развитию этого музея военной техники и сохранению нашей общей исторической памяти. У нас уже есть планы и наработки для того, чтобы в следующем году установить здесь еще одну легендарную машину военного времени - знаменитую "Катюшу", - сказал Михаил Орда.

Новый экспонат - легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 - торжественно открыли у Кургана Славы 29 августа. Установленный самолет - не копия, а именно боевая машина. Федерация провела большую работу по поиску такого самолета на территории Беларуси, но, к сожалению, боевых "Илов" найти не удалось. Этот самолет был поднят из болота в Ленинградской области. Проведена колоссальная работа по его реконструкции и восстановлению.

"Установка экспоната - дань памяти и уважения тем, кто создавал эту боевую машину в непростое время, а также летчикам, которые поднимались в небо, рискуя своими жизнями ради победы и мира", - отметил председатель ФПБ.

Благоустройством Кургана Славы федерация занимается с 2004 года. За это время пополнен музей боевой техники под открытым небом, проведена масштабная реконструкция мемориального комплекса: полностью заменен травяной покров, реконструированы обе лестницы, ведущие к обзорной площадке, отреставрированы мозаика и барельефы, полностью заменено световое оформление. На территории мемориала установлен каскад солнечных батарей, который питает подсветку. Размещены информационные стенды о наступательной операции "Багратион" и военачальниках, которые ей руководили.-0-