ФПБ планирует выдвинуть более 6 тыс. наблюдателей на парламентских выборах

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси планирует выдвинуть более 6 тыс. наблюдателей на парламентских выборах, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда в Минске на форуме для журналистов региональных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

По последней информации, от федерации выдвинуто более 900 наблюдателей, но процесс аккредитации продолжается. Всего ожидается не менее 6 тыс. национальных наблюдателей от ФПБ, что позволит обеспечить транспарентность и открытость избирательной кампании. При этом, как подчеркнул Михаил Орда, планируется направить максимальное количество наблюдателей со знанием иностранного языка.

Федерация разработала памятку, в которой содержатся основы избирательного законодательства, требования к наблюдателям и их работе.

"В каждом районе будет свой штаб по организации и координации работы наблюдателей, где будет все увязано в систему ежечасных информационных сообщений, с многоканальными телефонами. Мы будем владеть всей информацией", - отметил председатель ФПБ.

Кроме того, в состав территориальных и окружных избирательных комиссий вошли 283 представителя ФПБ. Это практически треть от общего количества всех представителей общественных объединений. В составе участковых избирательных комиссий от профсоюзов 8 985 человек.

Десять руководителей профсоюзных организаций различного уровня зарегистрированы кандидатами в депутаты Палаты представителей.

Форум "Выборы-2019: роль региональных СМИ в формировании общественного мнения по вопросам избирательной кампании" собрал в Минске около 150 журналистов региональных СМИ. Мероприятие, организованное ФПБ при поддержке Министерства информации, проходит в штаб-квартире Национального профцентра. Организаторы уделили особое внимание вопросам журналистской работы во время избирательной кампании: формам взаимодействия редакций с кандидатами, партиями и общественными объединениями, правовым аспектам освещения избирательной кампании в СМИ.-0-