ФПБ: по коллективным договорам работникам выплатили за год более Br2,7 млн

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По коллективным договорам работникам выплатили за год более Br2 млн 750 тыс. Речь в данном случае идет о ситуациях, когда работники получили травмы на производстве и в соответствии с коллективным договором имели право на дополнительные компенсации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"На сегодняшний день государством гарантированы обязательные страховые выплаты при получении травмы в результате несчастного случая на производстве. Но это не отменяет обязательств нанимателя по возмещению вреда жизни и здоровью в соответствии с коллективным договором, а также компенсации морального вреда, назначенного в судебном порядке, - отметил главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько. - Как правило, в коллективные договоры вносится норма о том, что работник в случае получения травмы на производстве может рассчитывать на единовременную материальную помощь в размере одного среднего заработка за каждый процент потери трудоспособности. В случае смерти работника по вине нанимателя придется выплатить семье погибшего 10 среднегодовых заработков".

Однако возникают ситуации, когда наниматель выплачивает положенную компенсацию не в полной мере. В этом случае профсоюз отстаивает интересы работников, в том числе в судебном порядке.

Например, на одном из предприятий Гомельской области работник получил травму, причем его вины в происшествии не было. В результате согласно медицинскому заключению утрата профессиональной трудоспособности составила тогда 20%. Наниматель частично возместил причинение вреда жизни и здоровью работника. Но окончательную справедливость восстановили благодаря профсоюзам. Общий размер компенсации работнику составил более Br67 тыс.-0-