ФПБ поставит еще 15 машин гуманитарной помощи для беженцев на белорусско-польской границе

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси поставит 15 машин гуманитарной помощи для беженцев на белорусско-польской границе. Об этом сказал сегодня журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Михаил Орда подчеркнул, что белорусы всегда протягивали руку помощи и никогда не были в стороне от чужой беды. "Наше поколение таким же и осталось, мы сегодня следуем тем традициям, которые были у старшего поколения", - отметил он.

Федерация профсоюзов уже поставила на белорусско-польскую границу семь машин гуманитарной помощи. На этой неделе туда отправится еще 15 машин, рассказал председатель ФПБ. "Общественные организации, Федерация профсоюзов Беларуси на протяжении последней недели поставляют гуманитарную помощь. Мы будем на постоянной основе смотреть, что необходимо поставить, чтобы это действительно было нужным, - добавил Михаил Орда. - Сегодня вы видите, какой подъем есть у белорусов: они готовы отдать последнее. Вот в этом и заключается смысл нашего характера и менталитета".

Как сообщалось, 13 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на белорусско-польской границе. Всего на прошлой неделе, по информации Совета Республики, беженцам было доставлено более 18,5 т продуктов питания, почти 4 тыс. единиц теплой одежды и одеял.-0-