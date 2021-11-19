ФПБ предлагает оплачивать бюджетникам дополнительный отпуск по семейно-бытовым причинам

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает оплачивать бюджетникам дополнительный отпуск по семейно-бытовым причинам. ФПБ настояла на включении такой нормы в проект закона по изменению Трудового кодекса. Совершенствование законодательства о трудовых отношениях обсуждали на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам сегодня в национальном профцентре. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

"Сегодня большинство коллективных договоров содержит норму о том, что работники могут взять дополнительный отпуск по семейно-бытовым причинам, например в связи со свадьбой или рождением ребенка, причем с сохранением заработной платы. Продолжительность такого отпуска, как правило, от одного до трех дней, - пояснили в Федерации профсоюзов. - Но при реализации этой нормы в бюджетных организациях зачастую возникали вопросы по финансированию расходов на оплату таких незапланированных отпусков. В связи с этим профсоюзы настояли: нужно законодательно закрепить возможность для работников бюджетных организаций получать такие отпуска с сохранением зарплаты".

Есть и новации по отпускам для тех, кто совмещает работу и обучение. "На сегодня наниматель обязан предоставить работнику, который получает образование в заочной или вечерней форме, отпуск на сессию только в том случае, если сам направил этого работника на учебу. Если же работник по собственной инициативе желает получить образование, профессионально-техническое, среднее или высшее, то, отпустить его на это время с работы или нет, решает исключительно сам наниматель. Это несправедливо по отношению к работнику, заинтересованному повысить свой профессиональный уровень".

Сейчас в законопроекте устанавливается другой подход: наниматель в любом случае обязан дать отпуск для получения образования, если работник этого пожелает.

Есть и новации об условиях для диспансеризации. Практика показала: далеко не всегда работники могут пройти диспансеризацию во внерабочее время, а наниматели зачастую не заинтересованы в том, чтобы содействовать этому. Предлагается обязательная норма: раз в три года работники молодого возраста имеют право на выходной день для диспансеризации и при этом за ними сохраняется средний заработок по месту работы. Работники после 40 лет будут освобождаться от работы с сохранением среднего заработка по месту работы на один день раз в год. Тем, кому до общеустановленного пенсионного возраста осталось пять лет, и тем, кто уже достиг этого возраста, должны будут предоставлять два дня раз в год с сохранением среднего заработка.-0-