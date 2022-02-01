ФПБ: предприятия вводят практику по оплате работникам выходных из-за плохого самочувствия

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия вводят практику по оплате работникам выходных дней из-за плохого самочувствия без предоставления больничного. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

В прошлом году по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси в указ №143 "О поддержке экономики" были внесены нормы, предусматривающие дополнительные гарантии работникам в период пандемии. В частности, закреплено положение о том, что если работник почувствовал недомогание, то наниматель вправе освободить его от работы на срок до трех дней без предоставления листка нетрудоспособности.

"Подобная норма есть в законодательстве многих стран. И, как показывает практика, она хорошо себя зарекомендовала. Причем здесь есть интерес всех сторон: и нанимателей, и работников, особенно в неблагоприятный эпидемиологический период. Для людей это возможность при первых признаках заболевания остаться дома, чтобы оценить свое состояние и при этом не терять время и силы на оформление больничного. Ну и конечно, чтобы не подвергаться риску заболеть чем-то еще. Если же за три дня у человека самочувствие не улучшается, тогда уже следует обратиться к врачу за оформлением листка нетрудоспособности. А выгода нанимателя при таком подходе в первую очередь в том, что снижается риск распространения заболеваемости в коллективе. Ведь зачастую люди, даже приболев, приходят на работу, чтобы не заниматься оформлением официального больничного. Ну и, безусловно, эта норма позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения," - подчеркнул председатель ФПБ Михаил Орда.

При этом документом предусмотрено, что в организациях и на предприятиях небюджетного сектора может быть предусмотрено сохранение среднего заработка за период освобождения от работы.

"На сегодняшний день важно, чтобы эта законодательная возможность была реализована на практике. Поскольку понятно, что любому человеку важно, оставшись дома в случае недомогания, не потерять в деньгах. И уже сейчас ряд предприятий реального сектора экономики установил в коллективном договоре или другом внутреннем документе порядок предоставления таких дней и их оплаты", - отметил Михаил Орда.

Это и организации агропромышленного комплекса, и предприятия промышленности (например, ОАО "МЗКТ"), лесной отрасли (Поставский лесхоз) и другие. Причем в некоторых случаях эта норма законодательства даже расширена. Например, работникам ОАО "Брестский ЛВЗ "БЕЛАЛКО" может предоставляться до 5 выходных дней с компенсацией среднего заработка.

Как подчеркнули в ФПБ, сегодня профсоюзы на местах работают над тем, чтобы максимально распространить подобные гарантии на предприятиях всех регионов.

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