5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФПБ приняла решение о страховании и материальной поддержке медиков. Речь идет о работниках учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"Президент поручил, чтобы ФПБ определила свое место в сложившейся ситуации. И продумала, как поддержать и оказать помощь самым уязвимым категориям медиков, тем, кто на передовой, - отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. - Надо сказать, что поддержку медицинским работникам профсоюзы начали оказывать еще в марте, когда в стране были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом. Это помощь в приобретении дезинфицирующих и обеззараживающих средств, средств индивидуальной защиты - от масок и перчаток до защитных медицинских костюмов".

По словам председателя ФПБ, уже закуплено 14 тыс. таких костюмов, все они распределяются между регионами. Первая партия направлена в Витебскую инфекционную больницу.

"Вместе с тем сегодня необходимо дополнительно помочь тем, кто непосредственно работает с больными COVID-19. Профсоюзами принято решение о страховании и материальной помощи таким медицинским работникам. Президент поддержал инициативу. Это солидарная помощь всех отраслевых профсоюзов для тех, кто сейчас работает на передовой", - заключил Михаил Орда.-0-