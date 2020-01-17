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Общество
17 января 2020, 19:02

ФПБ приветствует изменения по выплате досрочных пенсий за работу в особых условиях труда

Елена Манкевич. Фото из архива
Елена Манкевич. Фото из архива

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси приветствует изменения в плане выплаты досрочных пенсий работникам, занятым в особых условиях труда, сообщила журналистам заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"К нам обращались работники и руководители предприятий, трудовые коллективы. Работники хотели сохранить пенсию по старым правилам и продолжать работать, а наниматели - квалифицированных специалистов, - сказала Елена Манкевич. - С этим вопросом в прошлом году мы обращались к главе государства. Мы очень рады, что Президент нас поддержал, указ подписан, люди за это скажут спасибо".

Зампредседателя ФПБ пояснила, что с 2019 года в рамках пенсионного законодательства отдельные категории работников, занятые в особых условиях труда, попали в "пенсионную ловушку". До 2009-го они могли получать досрочную пенсию и при этом продолжать работать в особых условиях труда. Пенсия выплачивается из общей пенсионной системы. После 2009 года, когда было введено профессиональное пенсионное страхование, размер и условия выплаты такой пенсии изменились. По новым правилам она должна выплачиваться из накопленных средств, учтенных на отдельном счете работника. При этом чем больше период накопления, больше сумма сбережений, тем выше размер пенсии. Кроме того, работник должен был оставить работу в особых условиях труда.

При переходе на новые правила для этой категории работников установлен 10-летний период. То есть те, кто отработал после 1 января 2009 года менее 10 лет (при соблюдении иных обязательных условий), имеют право на досрочную пенсию по старым правилам, если более 10 лет - по новым. Например, если тракторист-машинист отработал в сельском хозяйстве после января 2009-го 10 лет, он автоматически утрачивал право на досрочную пенсию (по прежним правилам) и приобретал право на досрочную профессиональную пенсию (по новым правилам). При этом размер пенсии был в 10 раз меньше и в период работы ее не выплачивали. "Это коснулось не только трактористов, доярок, но и работников городского общественного транспорта, бортпроводников. По нашим самым скромным подсчетам, это около 20 тыс. человек, из них около половины заняты в сельском хозяйстве", - сказала Елена Манкевич.

ФПБ полагает, что такой подход к людям, которые отработали в особых условиях труда более 20 лет, несправедлив, поэтому предлагала сохранить для них прежние правила выхода на досрочную пенсию. В 2019 году по инициативе Федерации профсоюзов этот вопрос неоднократно рассматривался заинтересованными на всех уровнях.

Вопрос досрочных пенсий рассматривался 14 января этого года на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров.

Как сообщалось, главой государства подписан указ №15 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", регулирующий вопросы досрочного пенсионного обеспечения граждан, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности. Работникам, выработавшим на 1 января 2009 года не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда, предоставляется право на назначение досрочной льготной пенсии по закону "О пенсионном обеспечении" взамен досрочной профессиональной пенсии по закону "О профессиональном пенсионном страховании".-0-

В Беларуси изменили подходы к предоставлению досрочной пенсииВ Беларуси изменили подходы к предоставлению досрочной пенсии
С 1 января 2021 года будут повышены тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование в отношении нескольких категорий работников, занятых на протяжении полного рабочего дня на работах с особыми условиями труда.

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