ФПБ призвала работников не поддаваться на провокации

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы призвали работников не поддаваться на провокации. Такой призыв содержится в решении Президиума Федерации профсоюзов Беларуси, заседание которого прошло сегодня в штаб-квартире национального профцентра, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"Всякого рода подстрекатели действуют совсем не в интересах людей. Все их действия направлены на то, чтобы дестабилизировать работу предприятий. Мы расцениваем все это как грубое нарушение закона. И те, кто стоит за этим, должны это четко понимать, - отметил председатель ФПБ Михаил Орда. - Мы также призываем людей не поддаваться на провокации, не совершать необдуманных действий по дестабилизации денежно-кредитной системы страны. Все это может сказаться на благосостоянии каждого из нас. Наоборот, сегодня все усилия трудовых коллективов должны быть направлены на обеспечение бесперебойной работы предприятий".

Федерация профсоюзов также обратилась в правительство с просьбой принять меры по недопущению роста цен на социально значимые товары и услуги. "Кроме того, мы инициируем заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Это та площадка, на которой правительство, профсоюзы и наниматели не только обсуждают острые и значимые для людей вопросы, но, что особенно важно, вырабатывают решения, которые затем на практике должна выполнить каждая из сторон", - рассказал председатель ФПБ.-0-