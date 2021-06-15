ФПБ призвала включить в итоговый документ конференции труда МОТ пункт о недопустимости санкций

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФПБ призвала включить в итоговый документ конференции труда МОТ пункт о недопустимости применения санкций. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, выступая на очередной сессии Международной конференции труда МОТ. Такая информация размещена на портале ФПБ, сообщает БЕЛТА.

В основе повестки глобального форума - влияние пандемии на мировой рынок труда. Страны-участницы в эти дни обсуждают варианты преодоления последствий распространения COVID-19, в том числе равномерное восстановление мировой экономики, преодоление неравенства в мире и дальнейшее социально-экономического развитие стран в интересах человека.

По словам председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды, в Беларуси еще до начала пандемии удалось создать такой общественный договор, который позволяет адекватно реагировать на существующие вызовы. Согласно международным оценкам, в нашей стране достигнут минимальный уровень неравенства и минимальный уровень неформальной экономики. Более того, Беларусь уже достигла ряда Целей устойчивого развития, которые мировое сообщество обязуется выполнить только к 2030 году. Это касается целей, связанных с ликвидацией нищеты, голода. Значительно продвинуться вперед удалось и в вопросах обеспечения экономического роста и достойной работы для всех, здоровья и благополучия, качественного образования и многих других.

"В рейтинге по достижению Целей устойчивого развития Беларусь занимает 18-е место из 166 стран. Эта международная независимая оценка доказывает, что социально-экономическая политика Беларуси действует в интересах человека. Благодаря выстроенному социальному диалогу трех сторон - правительства, профсоюзов и нанимателей - достигнут существенный прогресс по многим вопросам. Именно эти наработки позволили в условиях пандемии обеспечить защиту трудовых и социально-экономических прав работников. Так, все заболевшие работники и те, кто потенциально может быть носителем инфекции, получают полноценное пособие по болезни. Кроме того, по предложению профсоюзов работникам предоставлена возможность оформить дополнительные выходные для оценки состояния здоровья. Оказывается поддержка наиболее пострадавшим отраслям. Достигнуты и реализуются договоренности с социальными партнерами о недопущении массовых увольнений. Кроме того, выплачивается дополнительная материальная помощь тем, кто заболел в результате выполнения профессиональных обязанностей", - рассказал Михаил Орда.

Вместе с тем Европейский союз и США ведут обратную агрессивную политику, которая ущемляет права работников. Речь о введении санкций в отношении некоторых белорусских предприятий. В результате абсолютно неправомерных решений люди могут лишиться работы, заработка и социальных гарантий.

"Ряд стран сознательно принимает ограничительные меры, которые ставят под угрозу достигнутый в нашей стране прогресс в области социально-экономического развития. И нарушают основополагающее право человека - право на труд. Мы возмущены действиями отдельных политиков, которые публично обязуются вести справедливую международную политику, направленную на интересы человека, обязуются защищать право на труд и в то же время сознательно лишают людей работы и доходов. Такая несправедливая политика не должна остаться без внимания Международной организации труда, поскольку это противоречит историческому призванию МОТ к социальной справедливости и достойной работе для всех. Это ставит под угрозу выполнение целей Декларации столетия МОТ и Целей устойчивого развития. Подобные механизмы противоречат нормам международного права, что подтверждается и различными резолюциями Генеральной ассамблеи ООН, - заявил председатель ФПБ. - В связи с этим национальный профцентр призывает дополнить проект итогового документа Международной конференции труда МОТ пунктом, который обяжет страны отказаться от подобных ограничительных мер. Это полностью согласуется с основополагающими принципами политики МОТ, которые декларируют поддержку предприятий, рабочих мест и доходов людей во всем мире".-0-