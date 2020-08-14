ФПБ призывает всех остановить насилие и прийти к мирному диалогу ради будущего Беларуси

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси призывает всех остановить насилие и прийти к мирному диалогу ради будущего Беларуси, отмечается в обращении ФПБ, сообщает БЕЛТА.

"Людей, которые выходят и собираются на площадках заводов и фабрик, волнует напряженная, неспокойная атмосфера и безопасность на улицах наших городов. В Федерацию профсоюзов поступают многочисленные обращения от трудовых коллективов с просьбой призвать всех как можно скорее остановить насилие, не провоцировать конфликты, сохранить мир в нашей стране. Сегодня людей беспокоит вопрос скорейшего освобождения их детей, родных, коллег, которые были задержаны. Речь идет о тех, кто оказался в местах проведения уличных акций и не нарушал общественный порядок. Мы разделяем эти призывы и настаиваем, чтобы органы правопорядка как можно скорее освободили этих людей и провели открытое и объективное расследование по каждому случаю", - рассказали в ФПБ.

Федерация профсоюзов Беларуси окажет любую необходимую помощь: юридическую, психологическую, материальную тем, кто оказался в сложной ситуации. "Мы призываем всех остановить насилие и прийти к мирному диалогу ради будущего каждого из нас и нашей Беларуси", - говорится в обращении.-0-