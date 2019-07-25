ФПБ прорабатывает вопросы дистанционного труда белорусов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси прорабатывает вопросы дистанционного труда, сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, комментируя новации Трудового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть такая форма занятости, как дистанционная. Этого понятия раньше не было. И это открывает возможности для того, чтобы мы могли нарабатывать практику, как защитить людей, которые живут в Беларуси, но работают на находящегося далеко за пределами страны нанимателя. Мы договорились с Парком высоких технологий провести в сентябре расширенную рабочую встречу, чтобы обсудить эти вопросы. И, безусловно, надо законодательно прописать, как защитить социальные права таких трудящихся. Здесь есть вопросы, связанные со здравоохранением, пенсионным обеспечением и так далее", - сказал Михаил Орда.

По его словам, сейчас каждой из сторон прорабатываются предложения, которые позволят в дальнейшем отрегулировать все необходимые вопросы на уровне нормативных правовых документов. "Дистанционный труд - это сегодня то направление занятости, которое активно развивается, это мировая тенденция. И то, что эта норма заложена в Трудовом кодексе, в очередной раз подчеркивает, что он актуален и учитывает все современные тенденции на рынке труда", - отметил председатель ФПБ.

Как сообщалось, Президент Беларуси 23 июля подписал закон "Об изменении законов", которым предусмотрены изменения в Трудовой кодекс. Они помогут создать условия для эффективной и гибкой занятости граждан и расширения социально-трудовых гарантий работников. Документ вступит в силу через полгода после официального опубликования.-0-

В 30 статьях Трудового кодекса учтены предложения Федерации профсоюзов Беларуси Закон о внесении изменений в Трудовой кодекс подписан Президентом Беларуси 23 июля.