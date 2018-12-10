ФПБ проведет мониторинг организации питания работников

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси проведет мониторинг организации питания работников на предприятиях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Профсоюзные специалисты обратят внимание на качество предлагаемых в столовых блюд, соответствие объектов общественного питания санитарным нормам, оснащение их необходимым оборудованием. На особом контроле - стоимость обедов.

"Цены на горячее питание в столовых предприятий и организаций не должны расти. Человек должен иметь возможность позволить себе полноценный комплексный обед, - сказала заместитель председателя федерации Елена Манкевич. - Поэтому во время мониторингов мы обратим внимание и на то, принимают ли наниматели меры по удешевлению стоимости питания для работников".

На многих предприятиях и организациях есть скидки работникам на питание в столовых, в коллективных договорах содержатся нормы, касающиеся обеспечения горячим питанием и удешевления его стоимости. Например, в УЗ "2-я городская детская клиническая больница" Минска в результате договоренности с ТПКУП "Комбинат питания "Витамин" стоимость обедов сотрудникам снижена на 20%. В РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" работникам ежемесячно оказывают помощь на удешевление питания в размере 3 БВ (1 БВ составляет Br24,5). Минский завод холодильников ЗАО "АТЛАНТ" дотирует питание каждому работнику более чем на 50%.

Чтобы повысить ответственность нанимателей за организацию питания, Федерация профсоюзов Беларуси откорректировала методические материалы для разработки коллективных договоров. Включены нормы по оборудованию в производственных помещениях комнат отдыха и приема пищи с нагревательными приборами, холодильником и другим оборудованием.-0-