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ФПБ проведет правовые приемы в организациях стройотрасли

Общество 17.12.2018 | 11:50
Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правовые инспекторы труда Федерации профсоюзов Беларуси 18 декабря посетят все регионы страны и окажут бесплатную юридическую помощь гражданам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Юристы ФПБ посетят строительные организации, где проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Как отметили в пресс-службе, работы в этой отрасли носят сезонный характер. В связи с этим зимой работники могут столкнуться с некоторыми проблемами (перевод на другие виды работ, неполная занятость) и как следствием - уменьшением оплаты труда.

С ноября ежемесячные выездные профсоюзные правовые приемы проходят по отраслевому принципу. В прошлом месяце юристы федерации уделили внимание сельскохозяйственной сфере.

Анализ поступающих во время профсоюзных приемов обращений показывает, что основная масса приходится на правовые вопросы, затрагивающие трудовую деятельность граждан (65%). На втором месте по актуальности - вопросы применения жилищного законодательства (12%), на третьем - пенсионного (10%). Всем обратившимся дают разъяснения и рекомендации, в необходимых случаях составляются процессуальные документы. Популярность такой формы работы растет, особенно это касается небольших городов и районных центров: человеку не приходится ехать на прием к юристу в областной центр или столицу, он может получить квалифицированную консультацию у себя в городе или на предприятии.

Помимо этого, Федерация профсоюзов постоянно проводит юридические консультации граждан. Можно позвонить по телефону, прийти на личный прием или оставить письменное или электронное обращение. На интернет-портале ФПБ стартовал новый сервис, на котором представлены профсоюзные юристы по всем регионам и отраслям. Достаточно указать свой регион и сферу деятельности, а программа предложит пользователю правовых инспекторов, которые смогут наиболее эффективно ему помочь. Также человек может видеть фотографию юриста, краткую информацию об опыте его работы. Таким образом членам профсоюза можно еще проще и быстрее получить помощь квалифицированного юриста.-0-

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профсоюзы, юридические службы
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