ФПБ проведет выездные приемы для сельских жителей

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные правовые приемы 29 ноября пройдут в сельских населенных пунктах и агрогородках, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Правовые инспекторы труда ФПБ посетят все регионы страны, предприятия в отдаленных населенных пунктах и окажут бесплатную юридическую помощь гражданам. Всех желающих проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

На выездных профсоюзных приемах основное внимание уделят сельскохозяйственной сфере. В зимний период работники этой отрасли могут столкнуться с такими проблемами, как переводы на другие виды работ, неполная занятость и, как следствие, уменьшение оплаты труда.

Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное или электронное обращение. На интернет-портале ФПБ стартовал сервис, на котором представлены профсоюзные юристы по всем регионам и отраслям. Для обращения достаточно указать свой регион и сферу деятельности, а программа предложит пользователю правовых инспекторов, которые смогут наиболее эффективно помочь. Можно увидеть фотографию юриста, получить краткую информацию об опыте его работы. Только за первое полугодие юристы ФПБ дали почти 80 тыс. консультаций по трудовым и связанным с ними вопросам. При непосредственном участии профсоюзов работникам возвращено невыплаченных или незаконно удержанных денежных средств в сумме более Br2 млн.-0-