ФПБ проверит готовность сельхозпредприятий к уборочной кампании

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техинспекция Федерации профсоюзов Беларуси проверит готовность сельхозпредприятий к проведению уборочной кампании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.
Мониторинги начнутся 10 июня. Технические инспекторы труда ФПБ, представители областных и районных объединений профсоюзов планируют посетить все сельхозорганизации страны. Будет проанализировано, как работники обеспечены средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Техинспекторы обратят внимание на вопросы организации доставки горячего питания и питьевой воды. Особое внимание уделят тем предприятиям, в которых в 2018 году были выявлены нарушения правил техники безопасности или не должным образом организованы бытовые условия для работников во время жатвы.
Во время мониторингов представители профсоюзов проверят наличие и состояние санитарно-бытовых помещений и душевых, оборудованных мест для приема пищи. В центре внимания также будут соблюдение правил охраны труда во время ремонтных работ и соответствие эксплуатируемой техники требованиям безопасности.
"Мы не первый год в преддверии уборочной кампании проводим месячник общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда в сельхозпредприятиях, - отметил главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько. - Начинаем проводить мониторинги за месяц до начала жатвы, чтобы у предприятий было время исправить все недочеты и нарушения, а работники в безопасных и комфортных условиях могли выполнять свои обязанности".
В 2018 году таким образом было проверено более 1,2 тыс. предприятий по всей стране и выявлено свыше 8 тыс. нарушений законодательства об охране труда, которые могли повлиять на безопасность во время уборочной.
По результатам нынешних проверок техническая инспекция труда выдаст нанимателям рекомендации с установленными сроками устранения выявленных нарушений. О проделанной работе они обязаны проинформировать техническую инспекцию труда ФПБ.-0-
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