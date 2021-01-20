ФПБ рассказала об итогах мониторинга цен

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Федерации профсоюзов Беларуси рассказали об итогах анализа тенденций на потребительском рынке и консультаций с представителями ритейла. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

"В конце 2020 года мы фиксировали рост цен на ряд социально значимых товаров. В первую очередь это касается импортных продуктов, таких как подсолнечное масло, рыба, чай, крупы и некоторые другие. В основном это объясняется повышением мировых и, соответственно, закупочных цен, - отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич. - Сейчас фактором повышения цен, в том числе на продовольственные товары, может стать увеличение налогов. Поскольку повышение затрат производителей и продавцов, в том числе налоговых отчислений, в конечном итоге, как правило, сказывается на кошелке потребителя".

В ФПБ напомнили, что с начала года в соответствии с обновленным Налоговым кодексом увеличены ставки налога на добавленную стоимость с 10 до 20% на ряд продовольственных товаров и товаров для детей, а также лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, предусмотрено увеличение налога на землю в отношении участков, на которых размещены торговые объекты.

Как подчеркнули профсоюзы, повышение ставок земельного налога может привести к росту арендных платежей для представителей малого и среднего бизнеса, которые арендуют помещения в торговых центрах. "В условиях пандемии в первую очередь пострадали предприятия малого и среднего бизнеса. Дальнейшее увеличение издержек для них за счет повышения арендных платежей может привести к их закрытию. А это уже вопросы занятости и рабочих мест для людей", - добавила Елена Манкевич.

В ФПБ рассказали, что в ближайшее время будет организовано проведение ряда совместных совещаний со всеми заинтересованными сторонами - производителями, поставщиками, торговыми сетями - для выработки совместных сбалансированных решений, которые позволят избежать резкого роста розничных цен и при этом обеспечить рынок необходимыми товарами.-0-