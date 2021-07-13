ФПБ с начала лета получила более 100 обращений о нарушении температурного режима на рабочих местах

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала лета на горячую линию Федерации профсоюзов Беларуси поступило свыше 100 обращений о нарушении температурного режима на рабочих местах. Каждое из них берется на контроль, сообщили БЕЛТА в ФПБ.

Одна из жалоб поступила с Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Работница цеха №3 рассказала, что в ее подразделении свыше 30 градусов, из питьевых фонтанчиков идет горячая вода, а автоматы с охлажденной сломаны.

"При посещении предприятия мы зафиксировали, что температура в производственных помещениях действительно превышает допустимые параметры: на столбике термометра было 31-32 градуса, - отметил главный техинспектор труда ФПБ Павел Манько. - После мониторинга на заводе появилось распоряжение, которое определило дополнительные меры, в том числе по предотвращению ухудшения здоровья людей. Также на предприятие завезли бутилированную воду и отремонтировали автоматы с охлажденной водой".

Подобные ситуации зафиксированы и в некоторых других организациях. В течение месяца техинспекция ФПБ выезжала по поступившим обращениям, чтобы проверить соблюдение температурного режима. В каждом случае выполнение всех выданных рекомендаций контролируется профсоюзами.

Павел Манько пояснил: при температуре воздуха на рабочих местах выше допустимых величин - от 26 до 28 градусов - в зависимости от выполняемых работ микроклиматические условия должны рассматриваться как вредные и опасные. Следовательно, наниматель обязан предусмотреть меры защиты людей. Речь идет о дополнительных перерывах, кондиционировании воздуха, воздушном душировании, применении специальных СИЗов, доступе в помещения для отдыха и душевые при их наличии, смещении рабочего времени с учетом вредных условий. "Мы обращаем внимание всех нанимателей на то, что на предприятиях работают живые люди. И шутить с их здоровьем и вопросами охраны труда профсоюзы не позволят. Мы сработаем оперативно", - подчеркнул он.

В ФПБ добавили, что при наличии на рабочем месте проблем с соблюдением норм техники безопасности и нарушении температурного режима следует сообщать на горячую линию ФПБ по номерам (+37517) 203-90-48 и (+37517) 356-89-37. Аналогичные горячие линии открыты во всех отраслевых, областных и Минском городском объединении профсоюзов. Техническая инспекция труда сразу выедет на место, зафиксирует нарушение и заставит нанимателя принять необходимые меры и позаботиться о здоровье работников.-0-