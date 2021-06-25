ФПБ: ситуация в строительной отрасли требует оперативных мер реагирования

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в строительной отрасли требует оперативных мер реагирования. Такое мнение высказали в национальном профцентре по итогам рабочего совещания по вопросам цен и тарифов, на котором обсуждалась тема значительного увеличения стоимости строительных материалов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Данный вопрос профсоюзы поднимают не в первый раз. В начале июня в связи с многочисленными обращениями граждан специалисты ФПБ провели выборочный мониторинг цен на ряд товаров в этой сфере. Его результаты показали, что стоимость многих строительных материалов за последние полгода значительно выросла. В частности, были зафиксированы факты увеличение цены на отдельные позиции за последние полгода от 70 до 90%. Речь здесь идет в первую очередь о пиломатериалах и металлопродукции.

"Более детальное изучение этого вопроса показало, что основная причина - это рост мировых цен, - отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич. - Сегодня мы видим, что цены на строительные материалы по-прежнему бьют рекорды. В результате страдают как граждане, которые строят для себя индивидуальные дома, так и строительные организации. И в этой ситуации мы считаем, что на уровне правительства необходимо принять оперативные меры реагирования. С одной стороны, для того, чтобы насытить внутренний рынок необходимой продукцией и сделать ее более доступной для людей. С другой стороны, необходимо детально проанализировать ситуацию на предприятиях строительной отрасли и выработать меры по их поддержке в сложившейся ситуации".

Как пояснили в национальном профцентре, на сегодняшний день финансово-экономические показатели работы ряда организаций строительной отрасли ухудшаются. В результате роста цен на строительные материалы увеличивается фактическая стоимость возводимых объектов, а контрактная цена остается прежней. Это ведет к вымыванию оборотных средств предприятий.

"В результате это может негативно сказаться на заработной плате работников и в целом на устойчивости работы организаций в целом, - подчеркнула Елена Манкевич. - Поэтому профсоюзы настаивают на дополнительных мерах, которые помогут стабилизировать ситуацию в отрасли".

Профсоюзы по всем этим вопросам провели дополнительные консультации с заинтересованными ведомствами. Как отметила заместитель председателя ФПБ, социальные партнеры поддерживают позицию профсоюзов о необходимости их сбалансированного решения.-0-