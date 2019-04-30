ФПБ: справедливость в отношении работников - ключевое понятие в деятельности профсоюзов

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Справедливость в отношении работников - ключевое понятие в деятельности профсоюзов, заявил журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда перед церемонией вручения премии ФПБ в области труда, которая проходит в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституция гарантирует право на труд. Святая обязанность профсоюзов, самое главное в нашей работе - справедливость в отношении человека труда, которая всегда должна быть соблюдена, - сказал Михаил Орда. - Солидарность и справедливость - основные принципы всего профсоюзного движения".

В течение 2018 года на работе восстановлены около 100 незаконно уволенных работников, по требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено более Br4 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.

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