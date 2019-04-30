ФПБ: справедливость в отношении работников - ключевое понятие в деятельности профсоюзов

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Справедливость в отношении работников - ключевое понятие в деятельности профсоюзов, заявил журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда перед церемонией вручения премии ФПБ в области труда, которая проходит в Республиканском Дворце культуры профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Конституция гарантирует право на труд. Святая обязанность профсоюзов, самое главное в нашей работе - справедливость в отношении человека труда, которая всегда должна быть соблюдена, - сказал Михаил Орда. - Солидарность и справедливость - основные принципы всего профсоюзного движения".
В течение 2018 года на работе восстановлены около 100 незаконно уволенных работников, по требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено более Br4 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.357 BYN
|2.352 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.1057 BYN
|2.1 BYN
|2.106 BYN
|RUB
|3.2645 BYN
|3.255 BYN
|3.264 BYN