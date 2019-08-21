ФПБ: существенная разница в стоимости школьных товаров по регионам недопустима

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необоснованная разница в стоимости базовых товаров для школьников к новому учебному году по регионам недопустима, заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на заседании экспертного совета по вопросам цен и тарифов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства совместно с территориальными организациями и районными объединениями профсоюзов провел мониторинг стоимости одежды, обуви, канцелярских и письменных товаров для школьников. Анализировалась средняя цена на базовый набор от представленных на рынке производителей. Брали в расчет пиджак, жилет, костюм-двойку и тройку, спортивный костюм, туфли, кеды, кроссовки, рубашку и блузу с длинным и коротким рукавом, канцелярские и письменные принадлежности для учеников разного возраста.

Выяснилось, что в Минске дороже всего собрать в школу старших и младших школьников (как девочек, так и мальчиков). Так, на старшеклассницу столичным родителям придется отдать около Br1192, в то время как в Брестской области примерно такой же комплект обойдется в Br774. На ученика младших классов минская семья в преддверии нового учебного года потратит около Br1064, а витебская - Br553.

В связи с этим Михаил Орда отметил, что базовые товары для школьников к новому учебному году не должны стоить в Минске почти вдвое дороже, чем в Витебской или Брестской области. "На наш взгляд, такие перекосы недопустимы, ведь и в столице живут семьи с разным уровнем доходов. Содержимое школьных рюкзаков по всей стране одно и то же. Почему же столичная семья должна переплачивать практически вдвое?" - задал вопрос председатель ФПБ.

МАРТ проанализирует эту проблему и о результатах проинформирует участников экспертного совета и общественность.

Экспертный совет по ценам и тарифам продолжает пристально следить за изменением цен на молоко, мясо, плодоовощную продукцию. Федерация профсоюзов и МАРТ договорились в конце октября - начале ноября, когда будет собран урожай и произойдет закладка стабилизационных фондов, провести совместные встречи на уровне облисполкомов, чтобы предельно конкретизировать предпосылки к изменению цен на сельскохозяйственную продукцию и поставить максимальный заслон необоснованному их росту.-0-