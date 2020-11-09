ФПБ: существенный рост цен на продукты наблюдается только по отдельным позициям

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицита продуктов на рынке нет, существенный рост цен наблюдается только по отдельным позициям. Об этом свидетельствуют результаты профсоюзного мониторинга цен в октябре, сообщила журналистам заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Федерация профсоюзов продолжает ежемесячно проводить мониторинг цен на важнейшие товары и услуги во всех районных центрах Беларуси.

При этом в текущем году в условиях пандемии и повышенного спроса на отдельные группы товаров профсоюзы с мая проводят еженедельный экспресс-мониторинг цен по 27 наиболее востребованным позициям. Кроме самой цены на товар, анализируется информация о наличии необходимых продуктов в магазинах.

"Октябрь этого года мы сравнили с октябрем прошлого. В целом мы можем констатировать, что цены остались в пределах процента инфляции, выше по основным позициям они не поднялись. Но на ряд позиций мы все-таки зафиксировали, с нашей точки зрения, достаточно существенный рост цен. Прежде всего, это масло растительное, крупа гречневая, рис, рыба и отдельные позиции фруктов - яблоки и цитрусовые. Наше исследование показало, что это подорожание связано с тем, что крупа гречневая, рис, растительное масло - завозные продукты. У нас они растут в небольшом количестве, если мы говорим о крупах. С учетом этого мы столкнулись с этим ростом цен", - рассказала Елена Манкевич.

Зампредседателя ФПБ напомнила, что этой весной ФПБ выступила с инициативой введения моратория на рост цен на социально значимые товары. После обсуждения этого вопроса Министерством антимонопольного регулирования и торговли было принято решение о введении ценового регулирования на данную группу товаров. И на сегодняшний день цены контролируются и регулируются по всей цепочке - от производителя до прилавка. Это позволило избежать резкого скачка цен на наиболее востребованные и необходимые в ежедневном спросе товары. "В связи с тем, что сегодня пандемия по-прежнему влияет и на производственную, и на социальную сферы, мы считаем необходимым и в дальнейшем сохранять регулирование цен на товары первой необходимости - до тех пор, пока не нормализуется эпидемиологическая ситуация как в нашей стране, так и за рубежом", - отметила она.

Елена Манкевич подчеркнула, в случае, когда выявляется рост цен по отдельным позициям в каком-то конкретном регионе, эта информация передается в МАРТ, в компетенции которого находится применение мер к таким производителям или поставщикам.

"Мы договорились 9 октября на экспертном совете с депутатами, что мы вместе, после того, как они вернутся из своих регионов, соберемся и посмотрим, какие нарекания есть по отдельным позициям в разных районах. С 19 по 23 октября депутаты смотрели на своих участках, общались с избирателями, мы со своей стороны провели свои мониторинги. И по предварительной договоренности на этой неделе такая встреча может состояться в национальном профцентре с активным участием МАРТ. Потому что с того самого момента, как мы начали мониторинг цен, у нас был создан координационный совет, куда вошли ФПБ, МАРТ, представители Белстата и Национального банка", - добавила она.

Еще один вопрос, на который сегодня обращают внимание профсоюзы, - это необходимость совершенствования работы стабилизационных фондов. Поскольку во многом именно от эффективности их работы зависит уровень цен на плодоовощную продукцию отечественного производства.

"Сегодня необходимо выработать механизмы, которые бы гарантировали, что продукция в этих фондах будет сохраняться в необходимом количестве и по определенной цене. Для этого необходимо обеспечить долгосрочные контракты между производителями и продавцами с гарантированной оплатой на весь период. Соответствующие предложения уже были направлены нами в правительство", - добавила зампредседателя ФПБ.-0-