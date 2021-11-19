ФПБ: в Беларуси в период пандемии достаточно низким сохраняется показатель фактической безработицы

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 19 ноября 2021
Минск +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:09 Представитель диаспоры в Латвии о ситуации вокруг Беларуси: надеюсь, здравый смысл восторжествует Общество
19:06 Министр обороны Беларуси о большем сближении с Россией: поняли, что и друзей нет, и соседи агрессивные Общество
19:02 Хренин о травле беженцев на границе с ЕС: ладно мужики, но воевать с детьми, женщинами... Общество
18:57 Особый порядок формирования цен на импортируемую гречку установлен до конца года Экономика
18:49 Карпенко: школа не только дает знания, но и формирует мировоззрение ребенка Общество
18:42 Правительство утвердило наблюдательный совет Агентства по управлению активами Общество
18:34 Более 13 млн пассажиров воспользовались поездами региональных линий бизнес-класса БЖД за 10 лет Общество
18:29 Эксперт: права человека в польском исполнении имеют весьма специфический подтекст Общество
18:27 Белорусы Кыргызстана: Беларусь берет на себя большую нагрузку в преодолении миграционного кризиса Общество
18:21 Белорусы Иордании: важно шире рассказывать за рубежом о богатой белорусской культуре Общество
18:11 МТЗ цифровизирует производство Экономика
18:05 Китай в новую эпоху продолжает исторический процесс великого возрождения китайской нации Политика
18:05 ФОТОФАКТ: Обитатели зоопарка Циндао в Китае Калейдоскоп
18:04 В Борисовском районе спасатели деблокировали женщину после ДТП Происшествия
18:01 В хозяйства Гомельской области до конца года поступят 11 новых газомоторных комбайнов Регионы
17:54 ФПБ: в Беларуси в период пандемии достаточно низким сохраняется показатель фактической безработицы Общество
17:53 В Венгрии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
17:48 Караев: пожарные патрули в ТЛЦ следят за тем, чтобы в здании никто не курил и не разжигал примусы Общество
17:47 Олег Миканович возглавил мужскую сборную Беларуси по волейболу Спорт
17:45 Вести на чистую воду: в Минском районе создали передвижные станции обезжелезивания с "вечным" наполнителем Регионы
17:34 Молодежные организации Беларуси и России планируют создать экспертную площадку лидеров Общество
17:34 Служба такси в Бобруйске выплачивала зарплаты в конвертах Происшествия
17:26 Жителя Могилевской области арестовали за домогательства к малолетним Происшествия
17:25 Две бригады скорой медпомощи будут дежурить у ТЛЦ на белорусско-польской границе Общество
17:16 Аграрии Гомельской области заготовили более 1,2 млн т сенажа и свыше 3 млн т кукурузного силоса Регионы
17:08 В Совете Европы призвали Польшу предоставить доступ международным организациям в приграничные районы В мире
17:04 Правительство установило минимальную предельную стоимость охотничьей путевки Общество
17:04 Представитель езидской общины: польские военные пытались натравить на беженцев овчарок Общество
17:04 ФОТОФАКТ: Коласовский театр к своему 95-летию готовит премьеру спектакля "Ціль" Культура
16:58 Три новых зерносушильных комплекса начнут работу в следующем году в Гомельской области Регионы
Все новости
Все новости
Общество
19 ноября 2021, 17:54

ФПБ: в Беларуси в период пандемии достаточно низким сохраняется показатель фактической безработицы

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Венгрии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1812 пациентов с COVID-19, выписаны 2493

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как негативные внешние факторы сказались на занятости населения - этот вопрос стал одним из центральных на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам выполнения Генерального соглашения на 2019-2021 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

В ФПБ отметили, что в соглашении прописан ряд конкретных мер, которые обязуются выполнить стороны социального партнерства - правительство, профсоюзы и наниматели - для обеспечения эффективной занятости. В первую очередь они направлены на снижение безработицы и неполной занятости.

Как было отмечено на заседании совета, в текущем году, несмотря на все негативные внешние факторы - пандемию, незаконное санкционное давление - по многим вопросам удалось достигнуть определенного прогресса. Так, достаточно низким сохраняется показатель фактической безработицы, определяемый по методике Международной организации труда. В этом году он не превышает 4%. В то время как в ряде стран в период пандемии он значительно увеличился и в некоторых странах европейского региона достигал 24%.

Кроме того, значительно снизилось количество работников, которые по тем или иным причинам вынуждены были работать неполное рабочее время. Речь здесь идет о сокращенной рабочей неделе (дне), простоях, вынужденных отпусках с сохранением или без сохранения заработной платы. Если в первом полугодии прошлого года 124 тыс. человек трудились в режиме вынужденной неполной занятости, то в этом году этот показатель снизился в 2,7 раза. Наиболее часто такие ситуации отмечаются в промышленности и строительстве.

"Вместе с тем профсоюзы фиксируют отдельные факты, когда наниматели принимают неправомерные решения о переводе работников на неполное рабочее время, например, когда для этого нет обоснованных экономических причин, - отметили в национальном профцентре. - В каждом таком выявленном случае профсоюзы указывают на неправомерность действий нанимателя и добиваются законных решений".

Как подчеркнули в ФПБ, вызывает обеспокоенность тот факт, что отмечается снижение общего числа занятых в экономике. Согласно статистическим данным в экономике страны в сентябре 2021 года было занято на 50,2 тыс. человек меньше, чем в сентябре прошлого.

"Похожая ситуация была и в прошлом году, - отметили в ФПБ. - Поэтому данный вопрос сегодня требует системных решений. Со своей стороны профсоюзы продолжат мониторинг занятости в целях последующей выработки необходимых предложений".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни профсоюзы трудоустройство
Новости рубрики Общество
Представитель диаспоры в Латвии о ситуации вокруг Беларуси: надеюсь, здравый смысл восторжествует
Министр обороны Беларуси о большем сближении с Россией: поняли, что и друзей нет, и соседи агрессивные
Хренин о травле беженцев на границе с ЕС: ладно мужики, но воевать с детьми, женщинами...
Фото из архива Карпенко: школа не только дает знания, но и формирует мировоззрение ребенка
Фото из архива Правительство утвердило наблюдательный совет Агентства по управлению активами
Фото из архива Более 13 млн пассажиров воспользовались поездами региональных линий бизнес-класса БЖД за 10 лет
Главное
"Британский штамм CNN". Лукашенко в интервью Би-би-си опроверг расхожие фейки
Головченко: мы в очередной раз доказали, что площадка ЕАЭС эффективна
Сергеенко: в ситуации с беженцами белорусы проявили свои лучшие качества
Беженцам на границе продолжают оказывать разнообразную помощь
Топ-новости
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы
Головченко проинформировал коллег по ЕАЭС о ситуации на белорусско-польской границе
Сергеенко: мы нашли единые подходы в формировании проекта Конституции
Караев: пожарные патрули в ТЛЦ следят за тем, чтобы в здании никто не курил и не разжигал примусы
ГПК ответил на письмо Польши о намерении закрыть грузовое сообщение в пункте пропуска "Кузница"
В Совете Европы призвали Польшу предоставить доступ международным организациям в приграничные районы
Карпенко: школа не только дает знания, но и формирует мировоззрение ребенка
Петришенко: Беларусь всегда занимала активную позицию в ЕАЭС
Две бригады скорой медпомощи будут дежурить у ТЛЦ на белорусско-польской границе
Молоко, консервы, хлеб, пюре и фрукты: что входит в продуктовый набор для беженцев
Политолог: Варшава выполняет заказ по провоцированию войны
Варианты удаленки, забота о здоровье: Минтруда анонсировало новации в Трудовой кодекс
Глава Parimatch Belarus Юлия Лешкова возглавит команду СНГ Parimatch
Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.