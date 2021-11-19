ФПБ: в Беларуси в период пандемии достаточно низким сохраняется показатель фактической безработицы

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как негативные внешние факторы сказались на занятости населения - этот вопрос стал одним из центральных на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам выполнения Генерального соглашения на 2019-2021 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

В ФПБ отметили, что в соглашении прописан ряд конкретных мер, которые обязуются выполнить стороны социального партнерства - правительство, профсоюзы и наниматели - для обеспечения эффективной занятости. В первую очередь они направлены на снижение безработицы и неполной занятости.

Как было отмечено на заседании совета, в текущем году, несмотря на все негативные внешние факторы - пандемию, незаконное санкционное давление - по многим вопросам удалось достигнуть определенного прогресса. Так, достаточно низким сохраняется показатель фактической безработицы, определяемый по методике Международной организации труда. В этом году он не превышает 4%. В то время как в ряде стран в период пандемии он значительно увеличился и в некоторых странах европейского региона достигал 24%.

Кроме того, значительно снизилось количество работников, которые по тем или иным причинам вынуждены были работать неполное рабочее время. Речь здесь идет о сокращенной рабочей неделе (дне), простоях, вынужденных отпусках с сохранением или без сохранения заработной платы. Если в первом полугодии прошлого года 124 тыс. человек трудились в режиме вынужденной неполной занятости, то в этом году этот показатель снизился в 2,7 раза. Наиболее часто такие ситуации отмечаются в промышленности и строительстве.

"Вместе с тем профсоюзы фиксируют отдельные факты, когда наниматели принимают неправомерные решения о переводе работников на неполное рабочее время, например, когда для этого нет обоснованных экономических причин, - отметили в национальном профцентре. - В каждом таком выявленном случае профсоюзы указывают на неправомерность действий нанимателя и добиваются законных решений".

Как подчеркнули в ФПБ, вызывает обеспокоенность тот факт, что отмечается снижение общего числа занятых в экономике. Согласно статистическим данным в экономике страны в сентябре 2021 года было занято на 50,2 тыс. человек меньше, чем в сентябре прошлого.

"Похожая ситуация была и в прошлом году, - отметили в ФПБ. - Поэтому данный вопрос сегодня требует системных решений. Со своей стороны профсоюзы продолжат мониторинг занятости в целях последующей выработки необходимых предложений".-0-