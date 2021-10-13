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13 октября 2021, 07:07

ФПБ: в накоплении пенсии по указу №367 будут популярны равные взносы нанимателя и работника

Фото из архива
Фото из архива

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предлагаемом новом механизме накопления дополнительной пенсии популярным будет формула "3+3": когда и наниматель, и работник будут отчислять по 3% от начисленной работнику зарплаты на его лицевой счет в страховой компании. Таким мнением поделился заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Поздняков во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА на тему "Добровольное накопительное страхование пенсий: преимущества и риски нового механизма".

"На встречах в коллективах поднимаются вопросы индексации пенсии, которая не всегда проходит параллельно росту цен. Поэтому пенсионный вопрос очень важен для профсоюзов. Мы направляли коллегиальные предложения в Минтруда и соцзащиты. Приятно, что они в той или иной степени включены в данный указ ("О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии"). Мы рады, что появился инструмент, который станет более привлекательным среди работников и нанимателей. Как нам видится, наиболее популярной будет формула "3+3", когда 3% добровольно выплачивает работник, столько же дополнительно выплачивает наниматель", - отметил Владимир Поздняков.

Профсоюзы проводили предварительные расчеты: при усредненных показателях средней зарплаты размер дополнительной выплаты после выхода на пенсию при условии, что около 5 лет будет идти процесс накопления, составит порядка Br110. "В доходной части за основу мы брали ставку рефинансирования без бонусной составляющей. Посмотрите, какой интересный момент: оплачивая всего лишь 3% в течение пяти лет (по сути, это незначительная сумма: при средней зарплате Br1423 - в районе Br43), при выходе на пенсию человек в текущих расчетах получает дополнительную прибавку в районе Br110. При средней пенсии - сегодня Br545 - это весомо", - привел доводы заместитель председателя ФПБ. Поэтому он уверен, что новшество будет встречено позитивно в трудовых коллективах.

Но понадобится и очень грамотная разъяснительная работа с трудящимися. В том числе потому, что есть риски, связанные с доверием к существующим финансовым инструментам, которые использует страховщик. Профсоюзы видят одной из своих задач помогать разъяснять эти механизмы и заложенные в указе меры по минимизации рисков.

"И к каждому работнику должно прийти понимание, что начинать заботиться о своем благополучии в старости надо с молодого возраста. Потому что чем больше будет период накопления, тем больше будет и бонус", - заключил Владимир Поздняков.

Согласен с этим утверждением и генеральный директор госкомпании "Стравита" Сергей Андриевич: "Если анализировать существующий страховой портфель "Стравиты", то по пенсионному договору средний срок действия - практически 20 лет. То есть с 40-45 лет люди начинают заключать договоры. На этом сроке размер получаемой выплаты уже далеко не Br110. В среднем до Br1,5 тыс. в месяц выходит на таких застрахованных. Это реальная прибавка к основной пенсии. И чем дольше период накопления, тем больше сумма. Поэтому доводить все перечисленные плюсы указа особенно важно среди молодежи".-0-

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