ФПБ выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий, заявил журналистам председатель федерации Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы против различных шоковых мер и способов решения экономических проблем, потому что это красиво в теории, а на практике приводит прежде всего к безработице. Этого не должно быть. Мы выступаем за то, что если есть какие-то реформы, какая-то модернизация, чтобы она была продуманной. Главное в этом вопросе: что будет с людьми. Если закрывается предприятие, у человека не будет работы, заработка", - отметил Михаил Орда.
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