ФПБ выступает за выработку пошагового плана развития для каждого отстающего района в Беларуси

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для каждого отстающего района в Беларуси нужно выработать пошаговый план развития. Такое мнение высказал председатель ФПБ Михаил Орда на VIII съезде организации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

ФПБ предлагает на республиканском уровне вернуться к обсуждению вопроса отстающих регионов. "Необходимо выработать реальный, пошаговый план развития каждого района. Сами районы с этой задачей не справятся. Поэтому к ее решению надо подключить профильные институты, министерства, областные органы управления", - полагает Михаил Орда.

Сейчас в отношении этих районов звучат разные предложения. "Есть мнение, что надо их объединять с более успешными центрами. Где-то, возможно, это и надо сделать. Но в большинстве случаев такое объединение просто поставит точку в развитии этих территорий и этих районов", - считает Михаил Орда.

В 2019 году правительство приняло постановление №689 "Об утверждении плана развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития". Всего к этой категории отнесен 31 район страны. В документе прописаны проекты, которые планируется реализовать в этих районах. "Но во многих случаях нет конкретных источников финансирования, нет понимания, когда и как будут реализованы данные проекты. Получается, что все это на очень большую перспективу. А людям работа нужна сегодня!" - подчеркнул председатель ФПБ.-0-