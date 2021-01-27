ФПБ: за один день более 116 тыс. белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За один день более 116 тыс. белорусов подписались под открытым письмом против санкций ЕС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"26 января профессиональные союзы и трудящиеся Беларуси начали подписывать в адрес Международной организации труда, рабочих и нанимателей других стран коллективное открытое письмо. В нем говорится, что европейские политики не имеют права ограничивать и ущемлять права работников других стран. И что введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий не является выражением требований трудящихся. Только за один день под письмом подписались более 116 тыс. человек. Сбор подписей продолжается", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня также стало известно, что обращение в МОТ направил Национальный совет по трудовым и социальным вопросам. Три стороны совета - правительство, объединения нанимателей и профсоюзов - обратились к генеральному директору Международного бюро труда Гаю Райдеру в связи с неправомерностью введения Европейским союзом санкций против ряда предприятий нашей страны.

В обращении говорится, что введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий - это в первую очередь негативные экономические последствия в отношении их работников. Эти меры ухудшают положение не только самих работников, но и членов их семей. Снижение заработной платы, сокращение рабочих мест, замораживание гарантированных коллективными договорами выплат работникам - это далеко не все, с чем могут столкнуться трудящиеся.

Как отмечено в обращении, Организация Объединенных Наций признала, что санкции почти всегда оказывают серьезное воздействие на экономические интересы обычных людей и ущемляют право на труд. Более того, в 2019 году специальный докладчик ООН в этой сфере подчеркнул, что использование экономических санкций в политических целях нарушает права человека и подрывает основы международного права и сотрудничества.

"Сегодня государства направляют максимум усилий и ресурсов на борьбу с пандемией. Эксперты ООН еще в марте 2020 года призвали отказаться в этих условиях от санкций, чтобы у стран было больше возможностей для поддержки систем здравоохранения и помощи людям. В этой связи стороны социального партнерства в Беларуси обратились к Международной организации труда с просьбой оказать содействие в отмене экономических санкций Европейского союза", - отметили в ФПБ.

Международная организация труда - специализированный институт Организации Объединенных Наций. Это одна из крупнейших современных международных организаций, занимающаяся всем спектром вопросов в сфере труда. Сегодня МОТ объединяет 187 государств-членов. Среди основополагающих принципов организации - защита права человека на труд, которое тесно связано с возможностью осуществления других основных прав человека, обеспечивающих достойный уровень жизни.-0-