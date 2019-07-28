ФПБ за полгода помогла восстановиться на работе 24 незаконно уволенным

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первое полугодие этого года Федерация профсоюзов Беларуси более 80 раз представляла интересы трудящихся в суде и помогла восстановить на работе 24 незаконно уволенных человека. Такие данные привел председатель ФПБ Михаил Орда в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

Глава ФПБ отметил, что федерация на практике сталкивается с необходимостью защищать права трудящихся людей в судах. "Только за первое полугодие мы представляли интересы более 80 человек в судах. Порядка 24 человек, незаконно уволенных, удалось восстановить на работе. Более Br900 тыс. незаконно удержанных и невозвращенных средств вернули".

Кроме того, профсоюзы выявили более 21,5 тыс. случаев нарушения трудовых прав. Нанимателям были направлены соответствующие предписания, и в 92% случаев эти нарушения исправлены.

Однако, подчеркнул Михаил Орда, чтобы сократить негативные тенденции, необходимо законодательно сбалансировать, исходя из современной практики, права и полномочия двух сторон - работника и нанимателя. Именно поэтому ФПБ приложил столько усилий, что мы максимально включить свои предложения в обновленный Трудовой кодекс. Так, удалось гарантировать право добросовестных трудящихся на продление контракта на максимальный срок - чтобы пресечь практику краткосрочных контрактов. Еще одна из норм по усилению защиты прав трудящихся, инициированная ФПБ, - лица пенсионного возраста при их увольнении в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта смогут получать выходное пособие. На сегодняшний день им, в отличие от других категорий работников, в этом праве отказано. Внесены также нормы, не позволяющие взыскивать с работников штрафы, налагаемые на организацию.

"Много еще вопросов касаются самозанятости. Или дистанционная занятость - то, что еще предстоит проработать. Увидеть практику и найти приемлемые решения, которые бы защищали человека, - отметил Михаил Орда. - Мы с Парком высоких технологий договорились о том, что в сентябре, не откладывая надолго, проведем для этого рабочую встречу".

Есть и другие вопросы защиты прав трудящихся, которые требуют дополнительного обсуждения, корректировки. Например, связанные с особыми условиями труда, также с предприятиями, которые находятся в стадии банкротства. Некоторые предложения ФПБ направлены в правительство. Так, компенсационные механизмы по сохранению страхового стажа работников ликвидируемых предприятий, как рассчитывает федерация, удастся принять до конца года.-0-