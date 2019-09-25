ФПБ: зарплата и цены в регионе должны быть сопоставимы

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заработная плата и цены в регионе должны быть сопоставимы. Об этом заявили в Федерации профсоюзов Беларуси по итогам проведенного в августе профсоюзного мониторинга цен, сообщает БЕЛТА со ссылкой на зампредседателя ФПБ Елену Манкевич.

Сопоставление цен на продукты питания в различных регионах страны позволяет Федерации профсоюзов выявлять проблемные точки и информировать о них экспертный совет по вопросам цен и тарифов. "Позиция профсоюзов в данном вопросе проста и справедлива: человек, независимо от места проживания, должен иметь возможность купить в магазине необходимый набор продуктов, потратив при этом не более предусмотренной нормативами доли дохода семьи. Значит, в регионе заработная плата и цены должны быть сопоставимы", - отметила Елена Манкевич.

Мониторинг в августе показал, что цены на продукты питания и уровень заработной платы населения в разных регионах страны различны. Самая низкая зарплата по-прежнему в Могилевской области, а самые дорогостоящие продукты питания в этом регионе - в Климовичах и Осиповичах.

Детальный анализ данных по Могилевской области свидетельствует о росте цен по отдельным наименованиям. Так, подорожал пшеничный хлеб, причем самые высокие цены на него были зафиксированы в Костюковичах, Климовичах и Славгороде. Зелень и огурцы дороже всего продавали в Кричеве, Осиповичах, Хотимске и Черикове. Выросли также цены на птицу и субпродукты (свиные печень, головы, ноги). В списке самых дорогих районов - Климовичи, Осиповичи и Белыничи (по свиным субпродуктам), Костюковичи, Краснополье, Хотимск и Шклов (по птице).

Номинальная начисленная средняя зарплата в Могилевской области в июле составила Br929,4 (по республике этот показатель - Br1128,5).

Анализируя динамику стоимости иных товаров и услуг, в ФПБ также отмечают рост цен и тарифов на услуги дошкольных учреждений, высшего образования, а также на автомобильное топливо. Ясли и сад подорожали за счет сезонного 10%-ного увеличения нормы на питание, которое происходило дважды - с 1 декабря 2018 года и с 1 июня по 31 августа 2019-го. Рост стоимости обучения в вузах объясняется изменениями тарифной ставки первого разряда и установлением надбавок педагогическим работникам.

Федерация профсоюзов Беларуси с мая 2017 года проводит ежемесячный мониторинг цен с целью выборочного наблюдения за стоимостью продуктов питания в сравнении с уровнем зарплаты по различным регионам республики. Мониторинг проводится Национальным профцентром в 274 магазинах шаговой доступности, крупных торговых сетях, торговых объектах частной и государственной собственности. Анализируются цены по 98 наименованиям продуктов.-0-