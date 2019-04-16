16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция благодарит Беларусь за поддержку в беде с Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сегодня журналистам заявил заместитель председателя Комиссии Сената по финансам, председатель группы дружбы "Франция-Беларусь" Шарль Гене, передает корреспондент БЕЛТА.

Французский парламентарий поблагодарил за "сочувствие, которое выражает Беларусь".

"Такое чувство, как будто часть нас самих сгорела в этом пламени", - признался он, отвечая на вопрос, как во Франции восприняли беду Нотр-Дам-де-Пари.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Сиренко отметил, что собор Парижской Богоматери - это святыня мирового уровня. В парламенте с большим огорчением восприняли новость о пожаре.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на встрече с парламентской делегацией Франции в первую очередь выразил сожаления о случившемся и подчеркнул, что белорусы, как и другие неравнодушные во всех странах мира, восприняли эту беду как свою.

Как сообщалось, возгорание произошло на верхних уровнях здания 15 апреля примерно в 18.50 по местному времени. По некоторым данным, очаг мог находиться на строительных лесах - в здании ведутся реставрационные работы. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Нотр-Дам-де-Пари расположен в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы и включен в список мировых исторических памятников. В 2013 году собор отметил 850-летие, ежегодно его посещают около 14 млн человек.-0-