Французские военные проведут инспекцию в Беларуси 25-29 марта

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Франции посетит Беларусь с 25 по 29 марта в соответствии с положениями Венского документа 2011 года и Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Инспекционная группа посетит для оценки в рамках Венского документа 2011 года Северо-Западное оперативное командование. Будет проведена инспекция одной из воинских частей (по выбору группы), являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ.

"Будет оценена информация, представленная Беларусью государствам - участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемого командования. Цель инспекции по ДОВСЕ - проверка соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых договором вооружений и военной техники их уведомленному количеству", - рассказали в Минобороны.

В инспекционных мероприятиях помимо семи французских военных инспекторов примут участие по одному военному инспектору из Германии и Польши.-0-