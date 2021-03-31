ФСЗН и МНС унифицируют подходы по исчислению обязательных страховых взносов и подоходного налога

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты совместно с Министерством по налогам и сборам прорабатывает вопрос сближения налоговой базы для исчисления подоходного налога с физических лиц и объекта для начисления обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. ОБ этом БЕЛТА сообщили в Минтруда.

Такую унификацию баз исчислений планируется провести в два этапа.

Сначала будут внесены изменения в перечень выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе профессиональному пенсионному, в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах".

На втором этапе предполагается внести изменения в соответствующие статьи Налогового кодекса.

Проект перечня уже подготовлен: конкретизируются выплаты, на которые в настоящее время не начисляются взносы. Это оплата дополнительного свободного дня матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, так как она относится к денежной выплате, выплачиваемой за счет средств государственного социального страхования. Также включены выплаты, финансируемые из специальных фондов Президента; суммы средств на бутилированную воду, смывающие и обезвреживающие средства, антисептические лекарственные и дезинфицирующие средства для работников, питание в связи с проведением санитарно-противоэпидемических, в том числе ограничительных мероприятий. Не начисляются взносы и на оплату транспортных услуг при исполнении работниками трудовых обязанностей; возмещение расходов по проезду к месту обучения и обратно, по найму жилого помещения, на выплату суточных (стипендий) в период обучения в порядке и размерах, установленных законодательством.

"С учетом анализа обращений плательщиков обязательных страховых взносов, связанных с начислением взносов на кондитерские изделия детям работников в связи с празднованием Нового года, на проведение профилактических прививок, приобретение цветов и иное в проект перечня включены соответствующие выплаты", - добавили в Минтруда.

Детализация выплат позволит исключить неоднозначное толкование норм, а также устранить возникающие на практике разногласия.

Устанавливается порядок начисления обязательных страховых взносов с материальной помощи по аналогии с порядком, применяемым при исчислении подоходного налога, в том числе введением предела такой помощи, освобождаемой от начисления взносов в бюджет ФСЗН.

В настоящее время проект перечня согласован с заинтересованными госорганами и направлен на рассмотрение членам общественно-консультативного совета при Министерстве труда и социальной защиты.-0-