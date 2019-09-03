ФСЗН запускает цикл онлайн-семинаров для плательщиков

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд социальной защиты населения проводит цикл республиканских интерактивных семинаров на тему "Новации в персонифицированном учете и в организации электронного взаимодействия с органами Фонда", сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Каждый четверг этого месяца (5, 12, 19, 26 сентября) в режиме видеоконференции будут проводиться лекции, во время которых плательщики узнают, что изменилось в персонифицированном учете и как теперь с помощью электронных ресурсов оперативно обмениваться данными с ФСЗН, заполнять необходимые формы. Одна из лекций будет посвящена Трудовому кодексу Беларуси, в частности основным подходам приема, увольнения, перевода работников.

После каждого семинара видеоматериалы будут публиковаться на канале в YouTube.

Целевая аудитория лекций будет меняться: от плательщиков обязательных страховых взносов бюджетной и производственной сфер до представителей бизнеса.-0-