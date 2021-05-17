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Общество
17 мая 2021, 10:30

Фундаментальная библиотека БГУ отметит 100-летний юбилей

Фото Фундаментальной библиотеки БГУ
Фото Фундаментальной библиотеки БГУ

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундаментальная библиотека БГУ отметит 100-летний юбилей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Она является одной из старейших и крупнейших вузовских библиотек. В начале XX века библиотека обеспечивала образовательный процесс в Беларуси и заложила основы национальной библиотечной сети. В 1920-е годы при библиотеке БГУ было организовано Белорусское библиографическое бюро, а в 1926 году на ее базе создали Белорусскую государственную библиотеку, известную ныне как Национальную библиотеку Беларуси.

До официального открытия БГУ, 30 октября 1921 года, активно шли организационные работы по формированию структуры, учебно-методической базы молодого университета. 23 мая 1921 года Фундаментальная библиотека была внесена в структуру БГУ, и этот день стал датой основания библиотеки.

В первые годы деятельности для наполнения своего книжного фонда БГУ приобретал частные собрания книг академика Евфимия Карского, фольклориста Николая Янчука, историка Платона Жуковича, народного поэта Янки Купалы и др. Большую помощь в комплектовании библиотеки оказали преподаватели и лично первый ректор БГУ Владимир Иванович Пичета. В 1925 году он организовал покупку для библиотеки у ленинградского коллекционера В.И.Комарницкого десяти книг Франциска Скорины, изданных в Праге в 1517-1518 годах.

В настоящее время библиотека хранит почти 2 млн томов универсального фонда отечественной и зарубежной литературы, обслуживает более 25 тыс. пользователей, ежегодно осуществляет свыше 1,5 млн книговыдач и обращений к электронным информационным ресурсам. Согласно Международному рейтингу Transparent Ranking of Repositories (Испания) Электронная библиотека БГУ входит в тройку лучших университетских репозиториев в мире.

К 100-летнему юбилею Фундаментальной библиотеки приурочена двухдневная XXI Международная научно-практическая конференция "Менеджмент межвузовских библиотек". Стартует она 19 мая в очно-дистанционном формате. Участниками форума станут более 250 руководителей и специалистов библиотек, учреждений высшего образования и науки, информационных центров, издательств из восьми стран: Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

С докладом "Вклад Фундаментальной библиотеки БГУ в развитие высшей школы Беларуси" выступит директор библиотеки Владимир Кулаженко. Эксперты обсудят актуальные вопросы продвижения научных публикаций в мировое информационное пространство, библиотечные сервисы в условиях цифровой трансформации высшей школы, непрерывное профессиональное образование сотрудников библиотеки, цифровые технологии в образовательной среде.

В программе заявлены также образовательные семинары "Современные методы и технологии дистанционного обучения", "Антиплагиат: основы методики корректного использования системы для оценки заимствований в научных работах", "Функциональные возможности сервиса Science Index для организаций". Кроме того, в рамках конференции состоится награждение сотрудников ФБ наградами БГУ и общественных организаций по случаю 100-летнего юбилея. Итогом работы станет издание сборника научных статей, который разместят в Электронной библиотеке БГУ.

В рамках празднования векового юбилея Фундаментальной библиотеки 18 мая в фойе главного корпуса БГУ состоится торжественное открытие выставки "ФБ БГУ: 100 лет на службе образования". Гости экспозиции познакомятся с основными этапами развития библиотеки и увидят галерею портретов ее директоров. Кроме того, посетителям выставки покажут эксклюзивные экземпляры из фондов ФБ, которые редко демонстрируются читателям. Работа выставки продлится по 21 мая.-0-

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